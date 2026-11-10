Bombeiros resgatam mulher presa em boca de lobo em Igarapé

Militares do Corpo de Bombeiros pertencentes ao Pelotão Juatuba atenderam a uma ocorrência de resgate de pessoa na noite de 9 de novembro, exatamente às 22h45. O chamado envolveu uma mulher de 30 anos que ficou com a perna presa nas grades de uma boca de lobo na Avenida Clóvis Salgado, situada no bairro Vale do Amanhecer, no município de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Profissionais da Defesa Civil de Igarapé compareceram primeiramente ao endereço da ocorrência para averiguar o acidente. Ao avaliarem as circunstâncias no local e a condição da vítima presa na estrutura da via pública, os agentes municipais solicitaram o apoio do Corpo de Bombeiros para retirar a mulher daquela situação de apuros.

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Uso de ferramenta alargadora para soltar a vítima

No endereço da ocorrência, os bombeiros iniciaram os trabalhos operacionais e utilizaram uma ferramenta alargadora. Com o emprego desse equipamento, a guarnição conseguiu afastar as fendas da boca de lobo e abrir o espaço suficiente para desvencilhar a perna da vítima.

Após a conclusão da retirada, os militares verificaram o estado físico da vítima e constataram que a mulher apresentava apenas escoriações pelo corpo. O relato dos atendimentos no local apontou também que a mulher de 30 anos possui distúrbios psiquiátricos.

Encaminhamento médico e circunstâncias do acidente

Assim que os bombeiros finalizaram o resgate da vítima, uma equipe da Unidade de Suporte Básico do SAMU atuou para prestar os cuidados no endereço. A viatura do SAMU conduziu a mulher diretamente para a UPA de Igarapé para receber a assistência médica necessária.

De acordo com os dados apurados pelas equipes no próprio local da ocorrência, a vítima estava na UPA momentos antes de se acidentar na rua. A mulher aguardava atendimento médico na unidade de saúde, mas deixou o local sem ser atendida e, posteriormente, sofreu o acidente que culminou com a perna presa na boca de lobo.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria