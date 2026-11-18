Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A defesa de Samuel Castro Melo, de 18 anos, um dos investigados pelo assassinato de Beatriz Vitória, de 27, em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, considera excessiva a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) contra o jovem.

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O advogado Dracon Cavalcante afirmou ao Estado de Minas que pretende contestar parte das acusações e pedir que Samuel responda apenas pelos crimes relacionados à sua efetiva participação nos fatos.

Samuel e a atual companheira dele, Carla Luiza da Silva, de 23 anos, foram denunciados pelo MPMG por feminicídio, sequestro e cárcere privado qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor. Carla também responderá por furto qualificado. A denúncia foi apresentada à Justiça na segunda-feira (16/11), pela Promotoria de Jaboticatubas.

“A denúncia foi um pouco pesada. Vamos pedir que o Samuel não seja responsabilizado por todos os crimes e colocar cada crime para as pessoas que estão respondendo por ele. Queremos que ele responda de acordo com a participação que teve”, afirmou Dracon.

Entre as acusações que a defesa pretende contestar estão feminicídio, ocultação de cadáver, corrupção de menor e fraude processual. O advogado também negou que Samuel tenha participado da obtenção de soda cáustica, produto que teria sido utilizado no caso.

Segundo Dracon, a adolescente de 15 anos envolvida nos fatos é amiga de Carla e foi buscar a substância com a companheira de Samuel, sem que o jovem tivesse recebido o produto. “A adolescente é amiga da namorada do Samuel. Ela buscou a soda com a Carla, e ela não entregou para ele. O Ministério Público acusa que o Samuel teria recebido essa soda cáustica, mas não foi ele”, declarou.

O advogado também negou a participação de Samuel na ocultação do cadáver e em ações para atrapalhar as investigações. “Ele não obstruiu nenhuma vez o prosseguimento do processo. Ocultação de cadáver também não. Samuel deu o depoimento dele”, disse.

Corpo foi encontrado em cova

Beatriz desapareceu na noite de 9 de outubro, depois de sair de um bar em Jaboticatubas e receber uma ligação de um número desconhecido. De acordo com as investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a jovem teria entrado em um carro ocupado pelo ex-namorado, pela atual companheira dele e por uma adolescente de 15 anos.

Doze dias depois, em 21 de outubro, o corpo foi encontrado em uma área de mata do município. A adolescente que estava com o casal indicou aos investigadores o local onde Beatriz havia sido deixada. Em depoimento, ela relatou que Samuel e Carla levaram a jovem até a região e voltaram sem ela.

O laudo do Instituto Médico-Legal (IML) apontou diversas lesões no corpo da vítima, incluindo ferimentos na cabeça, no pescoço e no tórax, além de fraturas nos ossos da face. Entre os achados periciais estão hematomas na musculatura temporal esquerda e peitoral esquerda, fraturas no osso zigomático e na região maxilar direita, além de hemorragia na musculatura do pescoço.

Samuel e Carla já haviam sido indiciados pela Polícia Civil por feminicídio, ocultação de cadáver, corrupção de menores e fraude processual. Carla também foi indiciada por furto qualificado. Os dois estão presos desde 21 de outubro, quando o corpo de Beatriz foi localizado.

Defesa de Carla vai analisar denúncia

Também procurada pelo Estado de Minas, a advogada Tatiany Barbosa, que representa Carla, informou, em nota, que acompanha o caso e adotará as medidas jurídicas cabíveis para garantir os direitos da acusada.

A defesa ressaltou que o oferecimento da denúncia não representa uma declaração de culpa. “A presunção de inocência permanece assegurada, e toda acusação deverá ser submetida ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa”, afirmou.

A advogada acrescentou que analisará os elementos reunidos no processo e apresentará sua manifestação à Justiça no momento oportuno.

Processo corre em segredo de Justiça

O processo tramita sob segredo de Justiça a pedido do Ministério Público, em razão do envolvimento de uma adolescente nos fatos. A medida busca preservar a identidade da menor, conforme os artigos 143 e 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Velório durou cerca de 30 minutos

O velório de Beatriz foi realizado em 23 de outubro, no Cemitério Nossa Senhora da Conceição Recanto da Saudade, no Bairro São Tarcísio, em Jaboticatubas. A cerimônia durou aproximadamente 30 minutos, das 16h30 às 17h.

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Segundo informações da família, o estado avançado de decomposição do corpo e a suspeita de uso de soda cáustica impediram a realização da tanatopraxia, procedimento utilizado para conservar e preparar o corpo para a despedida.