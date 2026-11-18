Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

O ex-namorado de Beatriz Vitória, de 27 anos, Samuel Castro Melo, de 18, e a atual companheira dele, Carla Luiza da Silva, de 23, suspeitos de envolvimento no assassinato da jovem, foram denunciados por feminicídio, sequestro e cárcere privado qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor.

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A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) à Justiça na segunda-feira (16/11), por meio da Promotoria de Justiça de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Além desses crimes, Carla também foi denunciada por furto qualificado.

Corpo foi encontrado em cova

Beatriz desapareceu na noite de 9 de outubro, quando saiu de um bar em Jaboticatubas após receber uma ligação de um número desconhecido. Segundo as investigações da Polícia Civil (PCMG), a jovem teria entrado em um carro em que estariam o ex-namorado dela, a atual companheira dele e uma adolescente de 15 anos.

Doze dias depois, em 21 de outubro, o corpo de Beatriz foi localizado em uma área de mata do município, após a adolescente que estava com o casal indicar aos investigadores o local onde a jovem havia sido deixada. Em depoimento, ela contou que Samuel e Carla levaram Beatriz até a região e retornaram sem ela.

O laudo do Instituto Médico-Legal (IML) identificou diversas lesões no corpo da vítima, incluindo ferimentos na cabeça, no pescoço e no tórax, além de fraturas nos ossos da face.

Entre os achados periciais estão um hematoma no músculo temporal esquerdo, fraturas do osso zigomático e da região maxilar direita, hemorragia na musculatura do pescoço e hematoma na musculatura peitoral esquerda.

Samuel e Carla já haviam sido indiciados pela Polícia Civil (PCMG) por feminicídio, ocultação de cadáver, corrupção de menores e fraude processual. Carla também foi indiciada por furto qualificado. Os dois estão presos desde o dia que o corpo de Beatriz foi encontrado.

Velório durou apenas 30 minutos

O velório de Beatriz foi realizado em 23 de outubro, no Cemitério Nossa Senhora da Conceição Recanto da Saudade, no Bairro São Tarcísio, em Jaboticatubas. A cerimônia durou cerca de 30 minutos, entre 16h30 e 17h.

Segundo informações da família, o estado avançado de decomposição do corpo e a suspeita de uso de soda cáustica impediram a realização da tanatopraxia, procedimento utilizado para conservar e preparar o corpo para a despedida.

Processo corre em segredo de Justiça

O processo tramita sob segredo de Justiça a pedido do Ministério Público. A medida foi adotada em razão do envolvimento de uma adolescente nos fatos.

A decisão segue os artigos 143 e 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelecem regras para preservar a identidade de menores envolvidos em procedimentos judiciais.

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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro