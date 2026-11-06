Suspeitos de matar Beatriz Vitória na Grande BH são indiciados

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou, nessa quinta-feira (5/11), Samuel Castro Melo, de 18 anos, e a atual namorada dele, Carla Luíza da Silva, de 23, por feminicídio, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menores. O casal é suspeito da morte de Beatriz Vitória Aparecida Neves Mota, de 27 anos. O caso ocorreu em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 9 de outubro.

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Segundo a PCMG, o inquérito policial foi concluído na quinta e encaminhado à Justiça. Carla ainda foi indiciada por furto qualificado, por supostamente subtrair soda cáustica do local onde trabalhava. O processo tramita sob sigilo judicial.

Os suspeitos foram presos em flagrante no dia 21 de outubro, no dia em que o corpo de Beatriz Vitória foi encontrado em uma área de mata em Jaboticatubas. A jovem estava desaparecida desde 9 de outubro, quando foi vista pela última vez em um bar no Bairro Bom Jesus, em Jaboticatubas. Samuel era ex-namorado da vítima, e Carla a atual companheira dele.

Relembre

Beatriz desapareceu após deixar o bar onde estava. Antes de sair, ela pediu aos amigos que fossem procurá-la caso não retornasse em cinco minutos. Como a jovem não voltou, eles acionaram familiares e a Polícia Civil.

Durante as investigações, imagens de câmeras de segurança mostraram um carro nas proximidades do bar, que seria do pai de Samuel. A PCMG identificou que Samuel, Carla e uma adolescente de 15 anos estavam no veículo.

A menor colaborou com os investigadores e indicou o local onde Beatriz teria sido levada. O corpo foi encontrado em uma área de mata, enterrado em uma cova, com mãos e pés amarrados e coberto por soda cáustica.

A corporação apontou que, desavenças entre Carla e Beatriz podem ter motivado o crime. Outra linha de investigação apurou uma possível gravidez da vítima, ainda não confirmada oficialmente.

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Samuel admitiu ter participado da captura de Beatriz, mas negou o homicídio. Carla permaneceu em silêncio durante o interrogatório, enquanto a adolescente afirmou que ficou dentro do carro e não sabia o que havia acontecido.