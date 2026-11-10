Advogado de Beatriz Vitória aponta outros agravantes após laudo do IML

O laudo do Instituto Médico-Legal (IML), obtido nesta terça-feira (10/11) pela TV Alterosa, sobre a morte de Beatriz Vitória, de 27 anos, pode reforçar a inclusão de novas qualificadoras no crime de feminicídio, segundo o advogado da vítima, Marcus Vinicius. Para ele, a presença de material arenoso na traqueia da jovem indica que ela ainda apresentava atividade respiratória quando foi enterrada em uma área de mata em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A avaliação aponta para a possibilidade de que Beatriz tenha sido soterrada ainda viva.



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"Em tese, o laudo só confirma a crueldade em que o crime foi cometido, aliado às peculiaridades, que indicam que a vítima foi enterrada ainda com vida em razão das características do laudo", afirma o advogado.

O documento pericial identificou material pastoso e escurecido no interior da traqueia, achado compatível com a aspiração de partículas enquanto a vítima ainda respirava. Embora o resultado, isoladamente, não determine a causa da morte, a constatação é considerada relevante para a compreensão das circunstâncias em que o corpo foi encontrado.



Além da suspeita de que Beatriz tenha sido enterrada viva, a defesa aponta outras circunstâncias que, na avaliação do advogado, podem caracterizar qualificadoras do feminicídio. Entre elas estão o emprego de meio cruel, o recurso que teria impossibilitado a defesa da vítima, o uso de substância química - identificada como soda - e o motivo fútil.

O advogado afirma que a defesa aguarda o andamento do processo e a análise das provas pelas autoridades responsáveis. "Neste momento, aguardamos o regular prosseguimento do feito, confiantes de que todas as circunstâncias e provas já apresentadas sejam devidamente analisadas e consideradas pelas autoridades competentes", declarou.



Desaparecimento e investigação



Beatriz desapareceu na noite de 9 de outubro, depois de sair de um bar em Jaboticatubas. O corpo foi localizado em 21 de outubro, 12 dias depois, enterrado em uma área de mata do município, durante as investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).



O laudo do IML também identificou lesões na cabeça, no pescoço e no tórax, além de fraturas nos ossos da face. Entre os achados estão um hematoma no músculo temporal esquerdo, fratura do osso zigomático e da região maxilar direita, hemorragia na musculatura do pescoço e hematoma na musculatura peitoral esquerda.



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O ex-namorado de Beatriz, Samuel Castro Melo, de 18 anos, e a atual companheira dele, Carla Luiza da Silva, de 23, foram indiciados por feminicídio, ocultação de cadáver, corrupção de menores e fraude processual. Carla também foi indiciada por furto qualificado. Os dois estão presos.