Justiça começa a ouvir testemunhas do caso de capitã morta em BH

A Justiça vai começar a ouvir as testemunhas do processo contra o sargento da Polícia Militar Eduardo Abner Pereira de Oliveira, acusado de feminicídio da capitã Michele Leão Azevedo, de 41 anos, em Belo Horizonte. Os depoimentos serão realizados em duas audiências, marcadas para esta semana.

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A primeira audiência de instrução está marcada para esta terça-feira (10/11), às 13h30, no Fórum Lafayette, no Barro Preto, na Região Centro-Sul da capital mineira. Já a segunda sessão será na quinta (12/11), também às 13h30.

Ao todo, a previsão é de que 28 testemunhas de acusação e de defesa sejam ouvidas. O sargento poderá ser interrogado na quinta, caso haja tempo.

O processo tramita em segredo de Justiça desde 22 de julho, dois dias após a morte da capitã. Eduardo responde por feminicídio qualificado, fraude processual, tráfico de drogas e três episódios de lesão corporal. A denúncia do Ministério Público (MPMG) foi recebida pela Justiça em 31 de agosto, quando o sargento se tornou réu. Na mesma decisão, a prisão preventiva do militar foi mantida.

Como foi o crime

A capitã morreu no dia 20 de julho, no apartamento onde morava com o sargento, no Bairro Palmares, na Região Nordeste da capital. Segundo o Ministério Pública, a Michele foi agredida diversas vezes com um pedaço de madeira e teve o pescoço apertado pelo marido.

Antes do crime, o casal recebeu amigos para uma confraternização em casa. De acordo com a denúncia, Eduardo demonstrou ciúmes ao questionar Michele sobre conversas com alguns convidados. A discussão teria ficado mais intensa, e outras pessoas que estavam no local precisaram intervir.

O órgão afirma que o assassinato aconteceu em meio à violência doméstica e aponta o ciúme como motivo do crime. A denúncia também destaca que Michele foi atacada dentro de casa, de surpresa, sem ter condições de se defender. As circunstâncias das agressões levaram o MP a classificar o crime como praticado com meio cruel.

Histórico de agressões

O sargento também foi denunciado por três episódios de agressão contra a capitã, nos dias 2, 13 e 16 de julho, poucas semanas antes da morte. Segundo o MP, os ferimentos provocados nessas agressões levaram Michele a procurar atendimento médico.

Em depoimento à polícia, a mãe da capitã afirmou que considerava o relacionamento da filha abusivo e marcado por controle psicológico. Segundo ela, o casal passou por sucessivas separações e reconciliações.

Familiares também relataram que Michele tentava encerrar a relação e que, durante uma discussão anterior, Eduardo teria chegado a empunhar uma faca.

Tentativa de alterar a cena

Segundo a denúncia, depois das agressões, Eduardo teria tentado alterar a cena do crime para dificultar a investigação. Ele teria colocado os lençóis da cama para lavar, retirado do apartamento os pedaços de madeira usados nas agressões e apagado mensagens do celular da vítima.

Imagens de câmeras de segurança do prédio mostram o sargento carregando Michele nos ombros até a garagem. Em seguida, ele colocou a companheira no carro e a levou ao Hospital Odilon Behrens, na Região Noroeste da capital.

A capitã chegou à unidade de saúde já sem vida. A equipe médica identificou múltiplos ferimentos e estimou que a morte teria ocorrido entre quatro e seis horas antes.

Prisão em flagrante

Eduardo foi preso em flagrante após a equipe médica desconfiar das circunstâncias da morte da capitã. Durante a ida ao hospital, segundo o Ministério Público, o militar tentou descartar 18 comprimidos de ecstasy em uma lixeira da unidade enquanto era acompanhado por policiais.

O episódio deu origem à acusação de tráfico de drogas. Além disso, o MP pediu que, em caso de condenação, seja fixada uma indenização mínima de R$ 50 mil pelos danos causados à família de Michele.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e o sargento continua preso.

Versão do sargento

Em depoimento à polícia, Eduardo negou ter cometido o crime. Ele afirmou que o casal consumiu bebidas alcoólicas e ecstasy durante a confraternização e atribuiu os ferimentos identificados no corpo de Michele a práticas sexuais que descreveu como consensuais e a uma queda da capitã na escada.

Segundo a versão apresentada pelo sargento, Michele teria recusado atendimento médico. Ele afirmou que os dois dormiram durante a tarde e que decidiu levá-la ao hospital depois de perceber, à noite, que ela não respondia aos estímulos.

Em nota divulgada durante as investigações, a defesa afirmou que era necessário aguardar a conclusão dos laudos periciais e da apuração. Os advogados disseram confiar no devido processo legal e na imparcialidade das investigações.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria