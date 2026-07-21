Capitã da PM morta em BH será velada e sepultada amanhã

O velório e o sepultamento da capitã da Polícia Militar (PMMG) Michele Leão Azevedo, de 41 anos, serão realizados amanhã em Belo Horizonte. A despedida ocorrerá das 9h às 15h, na Capela da Funerária São Cristóvão, no Bairro Nova Gameleira, na Região Oeste. Em seguida, às 16h, o corpo será sepultado no Cemitério da Paz, no Bairro Caiçaras, na Região Noroeste da capital. A policial morreu na última segunda-feira (20/7), e o caso é investigado pela Polícia Civil. O marido dela, o sargento Eduardo Abner Pereira de Oliveira, de 37 anos, foi preso em flagrante e é apontado como principal suspeito.



De acordo com o comunicado divulgado pela família, o velório será realizado na Capela da Funerária São Cristóvão, localizada na Rua Cecildes Moreira de Faria, 135, no Bairro Nova Gameleira. Após a cerimônia, o cortejo seguirá para o Cemitério da Paz, na Avenida Presidente Carlos Luz, 850, onde ocorrerá o sepultamento.

A morte de Michele provocou grande comoção entre familiares, amigos e integrantes da corporação. A militar deixa um filho de 10 anos, chamado Guilherme, fruto de um casamento anterior. Ele está no espectro autista.

Após Michele dar entrada no Hospital Metropolitano Odilon Behrens já sem sinais vitais e com múltiplas lesões pelo corpo, os médicos constataram ferimentos incompatíveis com a versão inicialmente apresentada pelo companheiro da vítima.

A Polícia Civil informou que a prisão em flagrante do sargento foi fundamentada, entre outros elementos, na gravidade e na diversidade das lesões encontradas no corpo da capitã, além de contradições nos relatos apresentados durante a investigação. A perícia e a análise de outras provas seguem em andamento.

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Segundo a versão apresentada pelo militar aos policiais, o casal teria participado de uma confraternização na residência e, após a saída dos convidados, mantido relações sexuais consensuais com práticas de dominação e agressões físicas. Ele também afirmou que Michele teria sofrido uma queda dentro da casa. A corporação, no entanto, informou que todas as circunstâncias da morte continuam sendo investigadas e aguarda a conclusão dos laudos periciais para esclarecer a dinâmica dos fatos.