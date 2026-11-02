Família procura mulher que desapareceu após sair do trabalho em Contagem

A família de Ludmilla Guilhermino, de 31 anos, procura informações sobre o paradeiro da mulher, desaparecida desde a última quarta-feira (28/10), quando deixou o trabalho no Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) São Luiz, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Ela se despediu dos colegas ao fim do expediente, por volta das 16h, mas não voltou para casa. Desde então, o celular permanece desligado e os familiares não conseguem estabelecer contato.

Ludmilla trabalhava na unidade localizada entre os bairros São Luiz e Petrolândia. No dia que desapareceu, ela vestia calça jeans clara, blusa preta e tênis preto. Segundo a família, ela saiu levando apenas o celular. O carro, as chaves do veículo e os demais pertences, incluindo bolsa, documentos e cartões, permaneceram na escola.



A cunhada de Ludmilla, Quezia Remigio, conta que a família estava preocupada com o estado emocional da mulher antes do desaparecimento. Segundo ela, Ludmilla enfrentava um quadro de depressão e fazia uso de medicamentos. A suspeita dos parentes é de que ela possa ter apresentado uma alteração no estado de saúde e saído do trabalho sem conseguir retornar para casa.



"Ela seguiu toda a rotina normal, foi trabalhar na quarta-feira e, na hora de ir embora, se despediu dos colegas e não foi vista mais", relata Quezia.



A família também encontrou uma carta que estava no porta-luvas do carro depois que o veículo foi liberado. De acordo com a cunhada, o conteúdo indicava que Ludmilla estava emocionalmente abalada e tinha sentimentos de inadequação em relação aos papéis de mãe e esposa. O texto também levantou entre os parentes o temor de que ela pudesse atentar contra a própria vida.



"Sabemos que existe essa hipótese, mas não queremos acreditar nessa possibilidade sem antes esgotar todos os recursos para encontrá-la", afirma Quezia.



A família conta que tentou inicialmente obter acesso às imagens das câmeras de segurança da escola para identificar o caminho seguido por Ludmilla depois do expediente, mas não conseguiu. Os parentes queriam verificar se ela deixou o local sozinha ou entrou em algum veículo.



Ludmilla é mãe de quatro crianças. Ela é descrita pela família como uma mulher alta, magra, de pele morena e cabelos castanho-escuros, alisados e na altura dos ombros.



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Como ajudar



Quem tiver informações que possam contribuir para localizar Ludmilla pode entrar em contato com a família pelo telefone (31) 98625-9150. A família pede que qualquer informação seja comunicada, mesmo que pareça pouco relevante.