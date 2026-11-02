'Policial é o cara**o!': PM é morto a tiros durante briga em bar de Minas

Um policial militar de folga foi morto a tiros durante uma discussão em um bar em Fronteira, no Triângulo Mineiro. A vítima foi identificada como cabo Danylo dos Santos Batista. O suspeito do crime fugiu levando a arma do militar, mas acabou preso no interior de São Paulo.

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Segundo a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu no Bar Dom Pedro. Uma equipe que retornava ao quartel do 4º Pelotão ouviu um disparo de arma de fogo vindo do estabelecimento.

Logo em seguida, moradores procuraram os militares e informaram que uma discussão entre frequentadores havia terminado com um policial baleado.

Os agentes foram imediatamente ao bar e encontraram o cabo Danylo caído no chão. Ele foi colocado na viatura e levado à Unidade Mista de Saúde de Fronteira, onde a morte foi constatada.

'Policial é o cara**o!', disse suspeito antes de atirar

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que a confusão começou quando um homem identificado como Paulo José da Silva Eduardo provocou o policial militar.

Depois da discussão inicial, outro homem, identificado como Marcelo, se aproximou para tirar satisfações com Danylo.

Ainda segundo as testemunhas, o cabo se identificou como policial militar. Nesse momento, Marcelo teria respondido: “Policial é o caralho!” e efetuado um disparo contra a vítima.

Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento foram analisadas pela PM e, conforme o registro policial, mostram o suspeito retirando um revólver da cintura e atirando contra Danylo.

As gravações também teriam registrado o momento em que o homem pegou a pistola Glock calibre 9 mm que estava na cintura do policial e fugiu.

Outra testemunha, que se apresentou como amiga do suspeito, relatou que os dois haviam discutido anteriormente. Segundo ela, o policial chegou a ir até o próprio carro, aparentemente colocou um objeto na cintura e retornou à mesa. A discussão foi retomada pouco antes do disparo.

Arma do policial foi encontrada escondida em churrasqueira

Durante as buscas, os militares receberam informações de que o suspeito possuía um rancho no Condomínio Veraneio, em Fronteira.

As equipes foram até o imóvel, onde encontraram várias pessoas. Segundo a PM, quatro homens e a mãe do suspeito tentaram impedir a ação policial, apresentando comportamento agressivo. Os cinco foram contidos e algemados.

Durante as buscas na propriedade, os policiais encontraram a pistola Glock pertencente ao cabo Danylo escondida na gaveta de carvão de uma churrasqueira.

Conforme o boletim de ocorrência, a arma apresentava sinais de adulteração, com o brasão da Polícia Militar e outras identificações raspados.

Em um banheiro, foram encontrados um coldre, um carregador de pistola e uma lixadeira, que pode ter sido utilizada para remover as marcações da arma.

Os militares também localizaram um revólver calibre .38 escondido dentro do forno de um fogão. A arma é apontada pela polícia como a utilizada no assassinato.

Os cinco detidos no rancho foram encaminhados à delegacia por suspeita de crimes relacionados à adulteração de identificação e posse ilegal de arma de fogo. A PM também relatou resistência durante a abordagem.

Suspeito foi preso no interior de São Paulo

Durante as buscas, a Polícia Militar recebeu informações de que Marcelo havia fugido em um Volkswagen Gol preto, acompanhado de um casal de amigos, em direção a São José do Rio Preto, no interior paulista.

As informações foram repassadas à Polícia Militar de São Paulo, que identificou o veículo por meio de câmeras de monitoramento.

Uma equipe do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) interceptou o automóvel e abordou o casal.

Segundo a ocorrência, os dois informaram o paradeiro de Marcelo, permitindo que os policiais localizassem e prendessem o suspeito do homicídio.

Os três foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Frutal, em Minas.

O Gol utilizado na fuga também foi apreendido. Durante buscas em um imóvel ligado ao suspeito, em São José do Rio Preto, os policiais encontraram uma caixa de revólver calibre .38.

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A perícia da Polícia Civil esteve no bar e recolheu as armas e munições relacionadas à ocorrência. As circunstâncias e a motivação do homicídio serão investigadas pela Polícia Civil.