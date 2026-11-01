Preso foge de hospital após ser baleado em perseguição em Nova Lima

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 27 anos fugiu do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após ser baleado durante uma perseguição da Guarda Civil Municipal (GCM). A fuga ocorreu na noite desse sábado (31/10), quando ele estava internado sob escolta da Polícia Penal.

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Identificado como Matheus Felipe Santos de Faria, o homem pediu aos policiais penais que retirassem suas algemas para que pudesse tomar banho. Enquanto estava no banheiro, ele conseguiu arrebentar a janela e escapar da unidade de saúde. Conforme apurou o Estado de Minas, Matheus passaria por audiência de custódia neste domingo (1º/11).

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), o detento havia dado entrada no Presídio de Nova Lima no fim da tarde de sábado. Ele também tem registro de uma passagem anterior pelo sistema prisional, entre 2021 e 2023.

A direção da unidade prisional instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias da fuga e eventuais responsabilidades. Até a publicação desta reportagem, o homem não havia sido recapturado. As forças de segurança continuavam as buscas.

Perseguição e disparo

A prisão ocorreu na sexta-feira (30/10), durante uma ação da Guarda Civil Municipal nas imediações do Bairro Alto do Gaia, em Nova Lima.

Conforme o registro da ocorrência, os agentes faziam patrulhamento preventivo quando avistaram um Fiat Palio preto avançar uma parada obrigatória e quase provocar uma colisão com outro veículo.

Ao receber ordem de parada, o motorista acelerou e iniciou uma fuga em alta velocidade. Durante o acompanhamento, ele teria arremessado objetos pela janela, realizado manobras perigosas e trafegado na contramão.

Na MG-030, o suspeito também dispensou um objeto avermelhado, posteriormente localizado pelos guardas. Dentro da embalagem, havia uma substância semelhante à cocaína.

A perseguição terminou na Rua Isaura Rodrigues Wenceslau, onde o homem abandonou o carro e tentou fugir a pé. Segundo o relato dos agentes, ele manteve as mãos na cintura e fez um movimento que aparentava indicar a intenção de retirar algum objeto.

Dois guardas efetuaram disparos, e o suspeito foi atingido no braço esquerdo. Ele foi contido e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes.

No veículo, foram encontrados uma quantidade de substância semelhante à maconha, dois celulares, R$ 154 em dinheiro, uma faca e acessórios de carregamento.

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Como denunciar?

Informações que possam ajudar na localização do fugitivo podem ser repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia Unificado, no telefone 181.