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CRIME NO ESPÍRITO SANTO

Homem com mandado por homicídio se entrega no evento 'A Rua é Nossa', em BH

Ordem judicial refere-se aos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e homicídio e foi emitida pela 9ª Vara Criminal de Vitória, no Espírito Santo

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Repórter
01/11/2026 20:41

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Homem estava foragido e com mandado de prisão em aberto decorrente de regressão de regime prisional
Homem estava foragido e com mandado de prisão em aberto decorrente de regressão de regime prisional crédito: Guarda Municipal de BH

Um homem de 35 anos se apresentou espontaneamente a uma equipe da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, que estava no evento “A Rua é Nossa”, na região da Savassi, neste domingo (1º/11).

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Segundo a assessoria da Guarda Civil Municipal, o homem manifestou o interesse em se entregar em decorrência do crime de homicídio. Ele estava com mandado de prisão em aberto decorrente de regressão de regime prisional.

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“A ordem judicial refere-se aos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e homicídio e foi emitida pela 9ª Vara Criminal de Vitória, no Espírito Santo”, disse a Guarda Municipal.

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“A equipe da GCMBH adotou os procedimentos cabíveis e encaminhou o homem à autoridade policial competente, onde foi formalizado o cumprimento do mandado de prisão”, finalizou a instituição.

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