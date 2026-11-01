'Chamando o povo de trouxa': postagem de prefeitura revolta moradores

Uma publicação da Prefeitura de Congonhas, na Região Central de Minas, provocou revolta entre moradores nas redes sociais na tarde deste domingo (1º/11). Depois de uma forte chuva que deixou ruas alagadas em diferentes bairros da cidade, a administração municipal divulgou um comunicado sobre a situação das áreas atingidas. No entanto, moradores contestaram as informações e compartilharam imagens dos alagamentos.

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Na publicação feita no Instagram, a prefeitura afirmou que as obras de drenagem nos bairros Profeta e Residencial não apresentaram problemas, apesar do grande volume de chuva.

“Apesar do grande volume de chuva, as obras de drenagem nos bairros Profeta e Residencial não registraram problemas. No Zé Arigó, a água já escoou e a situação no Murtinho foi normalizada. Já no bairro Praia, nas proximidades do bar e da quadra, a via permanece interditada devido ao acúmulo de barro e sujeira”, informou o município.

A administração municipal também afirmou que moradores do Bairro Zé Arigó reconheceram resultados positivos da obra de drenagem realizada no cruzamento das ruas José Cardoso e Maria André.

Segundo a prefeitura, a intervenção ajudou a reduzir os impactos dos alagamentos. Entretanto, o volume de água vindo do Sítio Flórida teria superado a capacidade de vazão do sistema.

O comunicado terminou informando que as equipes municipais continuavam monitorando as áreas atingidas.

Moradores contestam informações da prefeitura

Apesar das explicações, moradores utilizaram as redes sociais para mostrar situações que, segundo eles, não correspondiam ao cenário apresentado pela administração municipal.

Em grupos de mensagens foram compartilhadas imagens de alagamentos nas proximidades do Bairro Praia, onde a prefeitura havia informado que uma via permanecia interditada devido ao acúmulo de barro e sujeira.

Os registros divulgados por moradores mostram um volume elevado de água na região.

Também circularam imagens dos impactos da chuva no Bairro Joaquim Murtinho e na Rua das Rosas, com relatos de transtornos provocados pelos alagamentos.

As publicações geraram questionamentos sobre a avaliação da prefeitura a respeito dos danos causados pelo temporal neste domingo.

'Congonhas merece respeito'

Ruas do bairro Joaquim Murtinho ficaram debaixo d'água na tarde deste domingo Redes Sociais/Reprodução

Nos comentários da publicação oficial, moradores demonstraram indignação com o posicionamento da prefeitura.

“Chamando o povo de trouxa na cara, ou seja, 8 milhões (de reais) para o marketing”, escreveu um internauta.

Outra pessoa criticou o conteúdo divulgado pela administração municipal. “Vocês tão debochando da cara da população, como tem coragem de fazer uma publicação dessa.”

“Um absurdo uma postagem dessa! Congonhas merece respeito!”, comentou outro morador. Um quarto internauta questionou os resultados das obras de drenagem.

“Ou seja, o problema não foi resolvido e ainda tem a coragem de fazer uma postagem após a rua alagar novamente, chega a ser uma falta de respeito uma postagem desta”, escreveu.

A Prefeitura de Congonhas foi procurada pela reportagem para comentar as críticas dos moradores e esclarecer a situação dos bairros atingidos pela chuva. Até a última atualização, a administração municipal não havia respondido.

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