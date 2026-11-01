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ATENÇÃO, MORADORES!

Defesa Civil emite alerta de chuvas intensas nas próximas horas em BH

O aviso é enviado para o celular dos moradores e pede que as pessoas se protejam, pois há risco de enxurradas e alagamentos

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
01/11/2026 12:41 - atualizado em 01/11/2026 12:43

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No comunicado, o órgão avisa que há possibilidade de chuvas intensas com risco de enxurradas e alagamentos na capital, pelas próximas duas horas
No comunicado, o órgão avisa que há possibilidade de chuvas intensas com risco de enxurradas e alagamentos na capital, pelas próximas duas horas crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA.Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte enviou um alerta severo de chuvas intensas para os telefones celulares dos moradores de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (1°/11). 

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No comunicado, o órgão avisa que há possibilidade de chuvas intensas com risco de enxurradas e alagamentos na capital, pelas próximas duas horas e pediu que as pessoas se protejam. 

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O sistema Defesa Civil Alerta utiliza a rede de telefonia móvel para enviar mensagens de texto e avisos sonoros, interrompendo qualquer conteúdo em uso no aparelho, incluindo o modo silencioso. A tecnologia é direcionada para áreas de risco, com cobertura de rede 4G ou 5G, e não exige cadastro prévio do usuário. 

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