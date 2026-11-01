Perigo no feriadão: BH e Minas têm alerta para temporais e raios

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Belo Horizonte abre o mês de novembro sob alerta meteorológico para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e trovoadas a partir da tarde deste domingo (1/11).

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A capital mineira, que amanheceu com céu parcialmente nublado e mínima de 18,5°C na Região Oeste, deve registrar máxima de 28°C antes do avanço da instabilidade que atinge o município e a Região Metropolitana.

O quadro de alerta foi emitido pela Defesa Civil de BH e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que apontam umidade relativa do ar chegando a 100% à noite. No feriado de Finados, nesta segunda-feira (2/11), o risco de temporais diminui na capital.

Mas o céu segue totalmente encoberto, com chuviscos e queda na temperatura mínima para 17°C. Cenário parecido ocorre no Triângulo, Oeste e Centro do estado, enquanto o Norte de Minas e os vales do Jequitinhonha e Mucuri mantêm tempo seco e estável.

Neste domingo (1/11), Belo Horizonte registrou temperatura mínima de 18,5 °C logo nas primeiras horas do dia, com os termômetros devendo atingir a marca máxima de 28 °C ao longo da tarde, segundo dados meteorológicos divulgados pela Defesa Civil de Belo Horizonte.

A expectativa é de que a umidade relativa mínima do ar se mantenha em torno de 60% durante o período vespertino, em meio a um cenário de céu nublado a parcialmente nublado. Entre as medições mais amenas registradas pelas estações das regionais da capital, a menor temperatura da madrugada ocorreu na regional Oeste, que marcou a mínima oficial de 18,5 °C às 6h.

Os termômetros da estação da Centro-Sul anotaram 19,2 °C, índice aferido ainda na madrugada, pontualmente às 3h30.

A regional Pampulha computou mínima de 19,7 °C às 6h, trazendo como característica particular uma sensação térmica mais aquecida, de 22,5 °C no mesmo horário.

No topo da lista das mínimas registradas no município, figuraram as estações do Barreiro, que atingiu 20,1 °C às 4h55, e de Venda Nova, que alcançou a mesma marca de 20,1 °C às 5h.

No que tange aos volumes de precipitação, o boletim aponta que não houve ocorrência de chuva nas medições de curto prazo da manhã, mantendo o acumulado do dia e do mês zerado até o momento, o que representa 0% da expectativa pluviométrica mensal frente ao volume acumulado ou registrado até o fechamento da apuração.

A meteorologia e os órgãos de emergência, no entanto, emitiram alerta de atenção para a ocorrência de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, com raios e rajadas de vento, esperadas principalmente a partir da tarde.

Na segunda-feira (2/11), feriado de Finados, o clima segue com temperaturas mais amenas nas primeiras horas, registrando mínima de 17°C e máxima que se mantém em 28°C, ambas com tendência de estabilidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Embora o quadro de tempestades e trovoadas perca força, o céu permanecerá totalmente encoberto durante todo o período, com expectativa de chuviscos concentrados no turno da tarde e umidade mínima recuando ligeiramente para 50%.

A previsão indica, assim, a transição de um domingo de chuva convectiva e abafamento para um início de semana de céu fechado, arrefecimento no amanhecer e tempo úmido contínuo.

Vai chover no interior de Minas Gerais?

O eixo de maior possibilidade de tempestades em Minas Gerais é o Triângulo Mineiro, Oeste, Central Mineira, RMBH e Campo das Vertentes.

Concentra a instabilidade mais intensa durante a tarde e a noite de domingo (1/11), sob predomínio de verde-musgo (muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas).

Na segunda-feira (2/11), a intensidade arrefece com previsão de chuvas isoladas e abre para céu com muitas nuvens na noite de segunda no Triângulo e na Central.

Na faixa Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata passa de pancadas com trovoadas no domingo para um padrão de chuvas isoladas ao longo da segunda-feira, com a particularidade da presença de cinza e preto no Sul de Minas/Mantiqueira durante as manhãs e madrugadas (indicando nevoeiro ou névoa úmida).

Ao final da noite de segunda-feira (02/11), volta a registrar núcleos de instabilidade e pancadas com trovoadas na divisa com São Paulo e Rio de Janeiro.

O bloco mais estável é o Norte de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mucuri, onde se mantém estabilidade contínua ao longo de todo o período, variando predominantemente entre amarelo claro (muitas nuvens) e creme (poucas nuvens), sem sinalização de tempestades ou acumulados expressivos de chuva.

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O Vale do Rio Doce e Noroeste de Minas tendem a instabilidade e chuvas isoladas nas suas bordas voltadas para o centro do estado, enquanto as porções mais a nordeste/norte acompanham o padrão seco e encoberto dos vales setentrionais.