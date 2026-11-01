Muro desaba em bairro de BH e Defesa Civil aponta risco de novos acidentes

A chuva forte que atingiu Belo Horizonte na tarde de sábado (31/10) provocou o desabamento parcial de um muro sobre um carro estacionado na Rua José Maria Paolielo, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste da capital. Os escombros ficaram espalhados pela via, e a possibilidade de queda do restante da estrutura também levantou preocupação com um poste instalado nas proximidades. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado às 16h47 de ontem para atender à ocorrência.

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Segundo o relato feito aos militares, o muro que cedeu durante a chuva pertence a um imóvel vizinho ao da pessoa que solicitou o atendimento. Imagens registradas pelo Corpo de Bombeiros mostram o veículo atingido pelos destroços e partes da estrutura espalhadas pela rua. Além dos danos provocados pelo primeiro desabamento, a preocupação era com a possibilidade de novos desprendimentos, que poderiam atingir a rede de infraestrutura próxima.

A Defesa Civil de Belo Horizonte realizou uma vistoria no imóvel, de número 65, após o desabamento. Na avaliação, os técnicos identificaram deslizamento de terra, danos estruturais, inclinação do muro e queda de parte da estrutura. O trecho que permaneceu de pé foi considerado instável, com risco alto de desabamento e possibilidade de atingir novamente a via pública.

Diante das condições encontradas, o responsável pelo imóvel foi notificado sobre a necessidade de adotar medidas para reduzir os riscos. Entre as providências recomendadas estão a contratação de avaliação técnica especializada, a execução de reforços e reparos estruturais, conforme orientação profissional, e a instalação de barreiras físicas para impedir o acesso às áreas comprometidas.

O isolamento deverá ser mantido até que as intervenções necessárias sejam concluídas e a segurança do local seja restabelecida. A preocupação é evitar que uma nova queda da estrutura provoque outros danos ou atinja pessoas que circulam pela rua.

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A Defesa Civil também reforçou que a conservação, a estabilidade e a segurança de muros e demais estruturas são responsabilidades dos proprietários ou responsáveis pelos imóveis. O órgão atende ocorrências de risco 24 horas por dia pelo telefone 199.