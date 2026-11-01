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Mulher ‘voa’ ao ser atropelada na BR-116, em MG; veja vídeo

Vítima de aproximadamente 55 anos foi atingida ao atravessar a rodovia em Caratinga; motorista fugiu sem prestar socorro

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/11/2026 15:50

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Mulher é arremessada ao ar durante atropelamento na BR-116
Mulher é arremessada ao ar durante atropelamento na BR-116 crédito: Redes Sociais/Rerodução

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma mulher de aproximadamente 55 anos foi atropelada e arremessada ao ar enquanto atravessava a BR-116, em Caratinga, no Vale do Rio Doce, na madrugada deste domingo (1º/11). O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro.

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Nas imagens, é possível ver a mulher atravessando a rodovia quando é atingida por um carro. Com a força do impacto, ela é lançada ao ar e cai no asfalto.

Pessoas que presenciaram o atropelamento correram imediatamente para ajudar a vítima.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no Bairro Limoeiro, em frente a uma boate.

Uma equipe de resgate do Pelotão de Caratinga foi acionada e encontrou a mulher caída no chão, apresentando agitação e falas desconexas.

Durante a avaliação inicial, os militares não identificaram ferimentos graves aparentes, apesar da violência do impacto.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.

Motorista fugiu sem prestar socorro

Testemunhas relataram aos bombeiros que o veículo envolvido no atropelamento seria um Fiat Uno. Segundo os relatos, o motorista não parou para prestar socorro e deixou o local.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação do condutor nem sobre o estado de saúde atualizado da mulher.

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As circunstâncias do atropelamento ainda deverão ser esclarecidas.

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