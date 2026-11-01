BH: câmeras flagram momento em que carro tenta subir morro e capota

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um carro capotou ao tentar subir uma rua íngreme durante a chuva, na tarde deste domingo (1º/11), no Bairro Aparecida, na Região Noroeste de Belo Horizonte. O motorista sofreu ferimentos leves e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

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O acidente aconteceu por volta das 12h45, na Rua Manoel Ferreira Leal. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um Ford Ka tentava subir a via durante a chuva quando o veículo apresentou uma possível perda de potência.

Diante da dificuldade para continuar a subida, o condutor tentou manobrar de ré para entrar no patamar de uma garagem.

No entanto, ao tentar posicionar a traseira do automóvel na entrada da garagem, o motorista não conseguiu completar a manobra, e o carro acabou capotando.

Motorista ficou preso dentro do carro

Duas equipes do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres foram mobilizadas para atender a ocorrência.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o motorista retido dentro do veículo, com ferimentos superficiais.

Os militares estabilizaram o automóvel e resgataram a vítima.

Depois de ser retirado do carro, o condutor foi entregue aos cuidados de uma equipe de Unidade de Suporte Básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Não foram divulgadas informações sobre a idade do motorista nem sobre seu estado de saúde depois do atendimento.