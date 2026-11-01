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CURVA DO BORBINHA

Tragédia em MG: capotamento de carro mata quatro jovens em rodovia

Veículo saiu da pista em trecho sinuoso durante a madrugada após retorno de cavalgada na região; vítimas ficaram presas às ferragens

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Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
01/11/2026 09:29

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Jovens morrem depois de carro cair em ribanceira na madrugada em Ferros, no Vale do Rio Doce
Jovens morrem depois de carro cair em ribanceira na madrugada em Ferros, no Vale do Rio Doce crédito: CBMMG

Um capotamento às 1h30 da madrugada deste domingo (1/11) deixou quatro mortos na rodovia AMG-1205, na altura da "Curva do Borbinha", no município de Ferros, Região Central de Minas Gerais.

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O trecho do acidente é uma via sinuosa de pista simples que conecta a área urbana ferrense ao entroncamento da MGC-120, cercada por encostas íngremes, pastagens e relevo acidentado.

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O veículo capotou para fora da pista e provocou a morte imediata de todos os ocupantes: dois homens, de 24 e 26 anos, e duas jovens, de 21 e 16 anos.

O impacto danificou a estrutura do automóvel e gerou risco a motoristas que trafegavam pelo trecho desprovido de iluminação pública. De acordo com informações levantadas no local da ocorrência, os quatro ocupantes voltavam de uma cavalgada realizada em uma cidade vizinha a Ferros.

Ao passar pelo traçado fechado da curva, o condutor perdeu o controle da direção, o que culminou na saída de pista e no capotamento do veículo na margem da rodovia. Militares do Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) em Itabira foram acionados para o resgate e montaram a operação de acesso aos corpos entre as ferragens.

Como foi o socorro?

Uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também se deslocou até a rodovia para auxiliar nos procedimentos médicos de emergência.

“No local, os bombeiros acessaram as vítimas e, a partir de avaliação primária, constataram a ausência de sinais vitais”, informou o CBMMG. Em seguida, o médico tripulante da USA realizou os exames clínicos protocolares e atestou formalmente a morte dos quatro ocupantes ainda no local.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais realizou os levantamentos periciais para determinar a velocidade e os fatores mecânicos do capotamento.

Após a liberação do perito, a equipe de salvamento dos bombeiros efetuou o desencarceramento e a remoção dos quatro corpos para o rabecão. A Polícia Militar assumiu a guarda do perímetro e coordenou a passagem de veículos até a liberação do tráfego.

O trecho integra uma malha viária regional com histórico recorrente de acidentes severos nos últimos seis meses.

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Na MGC-120, rodovia que dá acesso direto à AMG-1205 em Ferros, foram registradas ocorrências graves recentemente, incluindo um capotamento de automóvel que mobilizou socorristas e feriu três pessoas, além de uma colisão entre caminhonete e motocicleta nas imediações do trevo do município.

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