Tragédia em MG: capotamento de carro mata quatro jovens em rodovia

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um capotamento às 1h30 da madrugada deste domingo (1/11) deixou quatro mortos na rodovia AMG-1205, na altura da "Curva do Borbinha", no município de Ferros, Região Central de Minas Gerais.

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O trecho do acidente é uma via sinuosa de pista simples que conecta a área urbana ferrense ao entroncamento da MGC-120, cercada por encostas íngremes, pastagens e relevo acidentado.

O veículo capotou para fora da pista e provocou a morte imediata de todos os ocupantes: dois homens, de 24 e 26 anos, e duas jovens, de 21 e 16 anos.

O impacto danificou a estrutura do automóvel e gerou risco a motoristas que trafegavam pelo trecho desprovido de iluminação pública. De acordo com informações levantadas no local da ocorrência, os quatro ocupantes voltavam de uma cavalgada realizada em uma cidade vizinha a Ferros.

Ao passar pelo traçado fechado da curva, o condutor perdeu o controle da direção, o que culminou na saída de pista e no capotamento do veículo na margem da rodovia. Militares do Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) em Itabira foram acionados para o resgate e montaram a operação de acesso aos corpos entre as ferragens.

Como foi o socorro?

Uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também se deslocou até a rodovia para auxiliar nos procedimentos médicos de emergência.

“No local, os bombeiros acessaram as vítimas e, a partir de avaliação primária, constataram a ausência de sinais vitais”, informou o CBMMG. Em seguida, o médico tripulante da USA realizou os exames clínicos protocolares e atestou formalmente a morte dos quatro ocupantes ainda no local.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais realizou os levantamentos periciais para determinar a velocidade e os fatores mecânicos do capotamento.

Após a liberação do perito, a equipe de salvamento dos bombeiros efetuou o desencarceramento e a remoção dos quatro corpos para o rabecão. A Polícia Militar assumiu a guarda do perímetro e coordenou a passagem de veículos até a liberação do tráfego.

O trecho integra uma malha viária regional com histórico recorrente de acidentes severos nos últimos seis meses.

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Na MGC-120, rodovia que dá acesso direto à AMG-1205 em Ferros, foram registradas ocorrências graves recentemente, incluindo um capotamento de automóvel que mobilizou socorristas e feriu três pessoas, além de uma colisão entre caminhonete e motocicleta nas imediações do trevo do município.