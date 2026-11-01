Quem eram os quatro jovens que morreram em capotamento em MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Os quatro jovens que morreram em um capotamento na madrugada deste domingo (1º/11), na AMG-1205, em Ferros, na Região Central de Minas, foram identificados por familiares e amigos. As vítimas são Vinicius Malta, Alaír Júnior, Ana Julia e Aldria Souza, que seriam moradores do município.

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O acidente aconteceu por volta das 1h30, na altura da chamada “Curva do Borbinha”. Os quatro retornavam da II Cavalgada do Batom de Carmésia, na cidade vizinha.

Na fotografia que acompanha a reportagem, as vítimas aparecem, da esquerda para a direita, na seguinte ordem: Vinicius Malta, Alaír Júnior, Ana Julia e Aldria Souza.

O veículo em que estavam saiu da pista e capotou, provocando a morte dos quatro ocupantes. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre os velórios e sepultamentos das vítimas.

Organização da cavalgada lamenta mortes

O perfil oficial da Cavalgada do Batom de Carmésia publicou uma nota de pesar pelas mortes.

“A organização da Cavalgada do Batom de Carmésia manifesta seu profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor. Que Deus conforte os corações, fortaleça a todos e conceda força para enfrentar essa perda irreparável. Recebam nossos mais sinceros sentimentos e nosso abraço de solidariedade”, diz a publicação.

A Prefeitura de Carmésia também manifestou solidariedade às famílias e aos moradores de Ferros.

“Neste momento de dor e consternação, a Administração Municipal expressa sua solidariedade às famílias das vítimas, aos amigos e a toda a população de Ferros, que enfrenta este momento de profunda tristeza”, informou a prefeitura.

Sobre o acidente

O capotamento ocorreu na AMG-1205, na altura da “Curva do Borbinha”, em Ferros, por volta das 1h30 deste domingo (1º/11). O trecho é uma rodovia de pista simples, com curvas e relevo acidentado, que liga a área urbana de Ferros ao entroncamento com a MGC-120.

O impacto danificou a estrutura do automóvel e gerou risco a motoristas que trafegavam pelo trecho desprovido de iluminação pública. De acordo com informações levantadas no local da ocorrência, os quatro ocupantes voltavam de uma cavalgada realizada em Carmésia, cidade vizinha a Ferros.

Ao passar pelo traçado fechado da curva, o condutor perdeu o controle da direção, o veículo saiu da pista e capotou na margem da rodovia. Militares do Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) em Itabira foram acionados para o resgate e montaram a operação de acesso aos corpos entre as ferragens.

Como foi o socorro?

Uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também se deslocou até a rodovia para auxiliar nos procedimentos médicos de emergência.

“No local, os bombeiros acessaram as vítimas e, a partir de avaliação primária, constataram a ausência de sinais vitais”, informou o CBMMG. Em seguida, o médico tripulante da USA realizou os exames clínicos protocolares e atestou formalmente a morte dos quatro ocupantes ainda no local.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais realizou os levantamentos periciais para determinar a velocidade e os fatores mecânicos do capotamento.

Após a liberação do perito, a equipe de salvamento dos bombeiros efetuou o desencarceramento e a remoção dos quatro corpos para o rabecão. A Polícia Militar assumiu a guarda do perímetro e coordenou a passagem de veículos até a liberação do tráfego.

O trecho integra uma malha viária regional com histórico recorrente de acidentes severos nos últimos seis meses.

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Na MGC-120, rodovia que dá acesso direto à AMG-1205 em Ferros, foram registradas ocorrências graves recentemente, incluindo um capotamento de automóvel que mobilizou socorristas e feriu três pessoas, além de uma colisão entre uma caminhonete e uma motocicleta nas imediações do trevo do município.