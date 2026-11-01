Linha 2 do Metrô de BH passa a funcionar diariamente a partir deste domingo

Formado em Jornalismo e pós-graduado em Jornalismo e Práticas Contemporâneas, estudou Arte Contemporânea Escola Guignard (UEMG). É repórter fotográfico multimídia dos Diários Associados, que edita os jornais Estado de Minas, o tabloide Aqui e o Portal de

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

As estações Nova Suíça e Amazonas, as primeiras da Linha 2 do Metrô de BH, deixarão de ter restrições de funcionamento em dias úteis e horários reduzidos e passarão a operar diariamente, a partir deste domingo (1º/11). O horário de funcionamento será das 5h15 às 23h, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

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Apesar da ampliação do horário de funcionamento, a Metrô BH, concessionária que administra o serviço de transporte, informa que o sistema vai passar por testes ao longo do mês de novembro.

As intervenções técnicas ocorrerão:

de 3 a 6,

de 9 a 13

de 16 a 20 de novembro

O principal objetivo, segundo a concessionária, é verificar e certificar o funcionamento do sistema de sinalização nas duas vias do trecho. Após a conclusão e a validação dos testes, a expectativa é liberar ambas as vias para operar com capacidade total.

Nesta véspera do feriado de Finados, a reportagem do Estado de Minas esteve na Estação Amazonas e, apesar de estar funcionando normalmente, não encontrou nenhum passageiro aguardando o trem.





Horário em dias de testes





Nas datas previstas para acontecerem os testes, as estações Nova Suíça e Amazonas vão encerrar as atividades mais cedo, às 22h. A concessionária ressalta que a alteração no fechamento vai afetar exclusivamente a Linha 2 do metrô.

Toda a operação da Linha 1 continuará funcionando normalmente, sem qualquer alteração nos horários habituais.

Terminado o período de testes programado, a Linha 2 retomará o seu horário regular, funcionando todos os dias das 5h15 às 23h.

As obras

As reformas do Metrô de BH começaram em setembro de 2024. O projeto envolve a modernização das linhas já existentes e a construção da Linha 2, com o objetivo de beneficiar milhares de passageiros na região metropolitana.

O cronograma estabelecido para a implantação da nova linha prevê uma entrega escalonada das obras, das quais as duas primeiras estações da nova linha, Nova Suíça e Amazonas, tiveram início em 2026. Já o término do trecho até o Barreiro está previsto para 2028.

Com a conclusão da expansão, a rede metroviária de Belo Horizonte e região terá cerca de 41 quilômetros de extensão. A ampliação da rede também deverá aumentar a quantidade de passageiros transportados diariamente pelo sistema.

A expectativa é que a Linha 2 transporte entre 150 mil e 170 mil passageiros por dia. Esse número representa um acréscimo estimado de 50 mil usuários à demanda atual. Ao final das obras, a previsão é de que o metrô da capital mineira passe a transportar uma média diária de 213 mil passageiros.

O investimento total estimado para a obra é de R$ 3,7 bilhões. Os recursos destinados ao projeto são provenientes da União, do governo de Minas e da concessionária.

Como será a nova Linha 2

O novo trecho conectará a região do Barreiro à estação Calafate, onde será realizada a integração com a Linha 1.

Com 10,5 quilômetros de extensão, a nova linha representa uma ampliação da rede metroviária de Belo Horizonte. O novo trajeto é uma reivindicação histórica dos moradores e deve atender a uma demanda de cerca de 50 mil pessoas por dia.

A Linha 2 terá sete estações, que foram projetadas para facilitar o acesso dos passageiros e a integração com outros modais de transporte. As paradas previstas para o novo trecho são:

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Nova Suíça;

Amazonas;

Nova Gameleira;

Nova Cintra;

Vista Alegre;

Ferrugem;

Barreiro.

A nova linha passará por áreas densamente povoadas e oferecerá uma alternativa de transporte rápido e eficiente para quem precisa se deslocar entre o Barreiro e a área central de Belo Horizonte.