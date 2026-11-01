BH: suspeito invade casa e usa criança para despistar PM durante fuga

Dois homens, de 25 e 32 anos, foram presos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Jardim Filadélfia, na Região Noroeste de Belo Horizonte, neste domingo (1º/11). Durante a tentativa de escapar da Polícia Militar (PMMG), um dos suspeitos invadiu uma residência, pegou uma criança que estava no quarto e se sentou no chão da sala, abraçado a ela, na tentativa de evitar que os policiais o identificassem.

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A ocorrência começou após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima sobre a comercialização de drogas em um beco da região. Quando chegaram ao local, os militares encontraram dois homens que estariam vendendo entorpecentes e organizaram uma abordagem. Um terceiro homem, de 25 anos, apontado como olheiro da atividade, também foi identificado e abordado.

Enquanto uma das equipes realizava a ação, outros dois suspeitos fugiram pelo beco. Na tentativa de escapar, eles entraram por um portão que estava aberto e seguiram pelos telhados de imóveis da região.

Durante as buscas, um dos homens foi encontrado dentro de uma casa. Segundo a PM, ele havia retirado a camisa e o boné que usava durante a fuga e estava sentado no chão, abraçado a uma criança. Os militares ordenaram que ele entregasse a criança à mãe.

A moradora contou aos policiais que o homem pulou o muro da residência, entrou no imóvel e pegou a criança, que estava no quarto. Em seguida, retirou as peças de roupa e se acomodou na sala, mantendo a criança junto ao corpo.

Drogas dentro da residência

Durante a abordagem, os policiais encontraram, sobre um sofá, uma blusa azul e um boné preto, semelhantes às roupas descritas pelas equipes que participavam da perseguição. No mesmo local, havia uma sacola com 20 pinos de cocaína, dez buchas de maconha, sete porções de crack e dinheiro.

Outra sacola, com diversas porções de drogas já fracionadas, foi localizada no quarto da criança, conforme o relato da moradora.

Diante da situação, os militares retiraram os moradores do ambiente e os levaram para a cozinha, para que não acompanhassem a abordagem. A Polícia Militar não informou se a criança sofreu algum ferimento.

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Os dois homens foram presos e encaminhados à delegacia. A ocorrência será investigada pela Polícia Civil.