Incêndio destrói food truck na Região Hospitalar de BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um food truck foi destruído por um incêndio, na manhã deste domingo (1º/10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo estava estacionado na Praça Hugo Werneck, próximo à Santa Casa, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

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Ainda segundo a corporação, uma viatura voltava de uma atividade preventiva na Feira Hippie quando viu o food truck em chamas.

Os militares acionaram uma viatura de combate a incêndio para ajudar na ocorrência. Botijões de gás foram retirados de dentro do veículo para prevenir outros acidentes.

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O Corpo de Bombeiros informou que foram gastos, aproximadamente, mil litros de água para combater o fogo e fazer o rescaldo.