Policial se surpreende com esforço de ambulante que vende picolés pelas ruas e comove motoristas

A rotina de João Douglas Fernandes, de 46 anos, mobilizou moradores e policiais em Palmas, no Tocantins. O comerciante percorre as vias da capital empurrando a própria cadeira de rodas e uma caixa de picolés com a força dos braços. A atividade autônoma começou há cerca de um mês para garantir o sustento básico e suprir materiais de saúde diários, como fraldas e bolsas de colostomia.

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Morador do setor Taquaralto, na região sul de Palmas, Fernandes vive sozinho em um imóvel cedido e arca com os custos de água e luz. Em 2012, ele perdeu o movimento dos membros inferiores devido a complicações de uma cirurgia para retirada de tumor benigno na coluna. O trabalhador passou sete anos movimentando unicamente os olhos, dependendo do suporte de terceiros para tarefas rotineiras, até retomar a rotina.

Início das vendas e apoio da distribuidora

João Douglas procurou uma distribuidora de picolés por mensagem e, no dia seguinte, foi até a empresa pedir uma oportunidade. A coordenadora de vendas, Natália Marques, destacou sua determinação: "ele nos contou a história dele e pediu uma chance de trabalho".

A empresa também ajuda a transportar o carrinho quando há veículos disponíveis.

Encontro com a viatura e planos para o futuro

Durante um patrulhamento, o tenente Régis Márcio percebeu o esforço do ambulante e voltou com a viatura para comprar picolés. A iniciativa incentivou outros motoristas a fazer o mesmo.

O oficial se surpreendeu ao ver que João trabalhava sem uma cadeira elétrica: me causou muita perplexidade porque não era uma cadeira de rodas elétrica.

O vendedor quer comprar um triciclo adaptado para transportar as mercadorias com mais segurança. Já faço muita coisa na cadeira de rodas, mas um triciclo facilitaria muito para eu me locomover com segurança, afirmou. Seu objetivo também é conquistar estabilidade financeira e comprar uma casa própria mobiliada.

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