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FATALIDADE

Corpo de mulher que desapareceu após tromba dágua é encontrado em cachoeira

Após buscas com cães farejadores, operação localizou a vítima no Recanto das Emas; veja os cuidados essenciais com trombas d'água em passeios

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CP
Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
02/11/2026 13:32 - atualizado em 02/11/2026 13:39

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Corpo de mulher que desapareceu após tromba dágua é encontrado em cachoeira
Corpo de mulher que desapareceu após tromba dágua é encontrado em cachoeira crédito: Tupi

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal localizou o corpo de uma mulher vítima de tromba d'água na cachoeira do Monjolo, situada no Recanto das Emas. O tenente Iranildo, oficial de informações da corporação, confirmou o falecimento na manhã de segunda-feira (2/11).

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O acidente aconteceu no domingo (1º/11), por volta das 15h30. Conforme os bombeiros, a mulher se banhava no córrego no instante em que o volume de água subiu de maneira repentina, surpreendendo a vítima e a levando pela correnteza.

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Cronologia da operação de resgate

Os procedimentos de socorro começaram logo após o sumiço no domingo. A equipe mobilizada precisou interromper as atividades de campo perto das 19h, por causa das condições do tempo.

  • domingo (1º/11), às 15h30: momento do acidente e do desaparecimento da vítima no córrego;
  • domingo (1º/11), perto das 19h: pausa na operação em decorrência das condições do clima;
  • segunda-feira (2/11), às 6h: reinício das varreduras com a entrada de cães farejadores na equipe;
  • segunda-feira (2/11), por volta das 11h30: localização do corpo da mulher com o auxílio dos cães.

Detalhes sobre a cachoeira do Monjolo

Até o momento, as autoridades responsáveis não divulgaram o nome ou a identidade da vítima encontrada na operação.

O ponto do afogamento conta com acesso gratuito e fica situado no limite entre o Recanto das Emas e o Gama. O espaço atrai com frequência a presença de moradores da região para a realização de trilhas.

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