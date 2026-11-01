Assine
overlay
Início Nacional
DISCURSO DE ÓDIO

Universidade expulsa estudantes de Medicina por ofensas a bolsistas após vitória de Lula

Os universitário punidos teriam feito comentários elitistas e de teor nazista contra colegas bolsistas.

Publicidade
Carregando...
AE
Agência Estado
AE
Agência Estado
Repórter
01/11/2026 14:47

compartilhe

×
Vitória de Lula dá novo fôlego à agenda socioambiental brasileira
Vitória de Lula dá novo fôlego à agenda socioambiental brasileira

A universidade privada UniCesumar informou em nota ter expulsado estudantes de medicina de sua unidade em Maringá, no Paraná, por mensagens ofensivas contra alunos bolsistas postadas em um grupo de WhatsApp após a vitória do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na eleição de domingo, 25.

Fique por dentro das notícias que importam para você!


A instituição informa que concluiu na sexta-feira (30/10) uma sindicância para apurar o caso e recomendou à reitoria a "aplicação de medidas disciplinares em relação aos alunos envolvidos" que incluem "advertências, suspensões e desligamentos do quadro discente da instituição, de acordo com a gravidade de cada conduta apurada".



Segundo a nota, a reitoria seguiu a recomendação e decidiu pela aplicação de tais de medidas. O comunicado não especifica quantos alunos foram punidos e não revela os nomes dos envolvidos.


Os estudantes punidos teriam feito comentários elitistas e de teor nazista contra colegas bolsistas.


"A instituição repudia veementemente qualquer forma de discriminação ou preconceito", diz a nota. A UniCesumar informa ainda que o Núcleo de Apoio ao Estudante de Medicina (Naeme) está à disposição de seus alunos "para oferecer acolhimento, orientação e suporte". Os números são (44) 9 9122-3957 ou (44) 3027-6360, ramal 2817.






Cascavel


O Centro Universitário FAG, em Cascavel, também no Paraná, informou que três estudantes de medicina receberam advertências e foram suspensos pelo envio de mensagens semelhantes.


"A instituição repudia veementemente manifestações que desrespeitem a dignidade humana, incitem o ódio ou ultrapassem os limites do respeito e da convivência democrática", afirma o FAG em nota.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


O comunicado acrescenta que "os processos administrativos seguem em curso".




Tópicos relacionados:

alunos estudantes-de-medicina sp

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay