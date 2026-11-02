Motociclista de 18 anos é lançado em represa após bater em carro e morre

Um motociclista de 18 anos morreu em um acidente entre uma moto e um carro na MG-050, em Pimenta, no Centro-Oeste de Minas, na tarde desse domingo (1º/11). Com a força da colisão frontal, o jovem foi arremessado para dentro de uma represa e morreu no local.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 17h10 na altura do Bairro Praia Peixe Vivo, nas proximidades de uma boate.

A batida envolveu um Jeep Renegade e uma motocicleta Honda CG Titan. O motociclista, natural de Formiga, sofreu ferimentos graves e foi lançado na água com a força do impacto.

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram o corpo do jovem boiando na represa.

Os militares acessaram a área e constataram que a vítima apresentava múltiplos traumas e já estava sem sinais de vida.

Quatro pessoas estavam no carro

De acordo com os bombeiros, quatro pessoas ocupavam o Jeep Renegade no momento do acidente.

Nenhuma delas apresentava ferimentos aparentes, e todas dispensaram atendimento médico e encaminhamento hospitalar.

A Polícia Civil foi acionada e realizou a perícia no local. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também compareceu para atender à ocorrência.

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As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas.