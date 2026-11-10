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CASO BEATRIZ VITÓRIA

Laudo do IML indica que Beatriz Vitória pode ter sido enterrada viva

Exames identificaram fratura na face, hematomas em diferentes partes do corpo e material escurecido na traqueia da jovem, encontrada morta em uma área de mata em Jaboticatubas, na Grande BH

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
10/11/2026 16:50

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O corpo foi encontrado em 21 de outubro, 12 dias depois, enterrado em uma área de mata do município. A localização ocorreu durante as investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)
O corpo foi encontrado em 21 de outubro, 12 dias depois, enterrado em uma área de mata do município. A localização ocorreu durante as investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) crédito: PCMG

O laudo do Instituto Médico-Legal (IML) sobre a morte de Beatriz Vitória, de 27 anos, identificou lesões na cabeça, no pescoço e no tórax da jovem, além de uma fratura na região direita da face. O exame também constatou a presença de material pastoso e escurecido no interior da traqueia, achado que pode estar associado à aspiração de conteúdo e é observado em alguns casos de morte por asfixia. A jovem, portanto, teria sido enterrada ainda com vida e aspirado o conteúdo arenoso soterrada, conforme sugerido pelo laudo. Os resultados, no entanto, não permitem, isoladamente, estabelecer essa causa.

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O documento foi obtido nesta terça-feira (10/11) pela reportagem da TV Alterosa.

Os exames apontaram hematoma no músculo temporal esquerdo, localizado na lateral da cabeça, e fratura do osso zigomático e da região maxilar direita, identificada por avaliação tomográfica. Também foram constatados sinais de hemorragia na musculatura do pescoço, à direita da traqueia, e hematoma na musculatura peitoral esquerda.

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Segundo a análise pericial, o conjunto dessas lesões indica a ação de instrumento ou meio contundente, ou seja, compatível com impactos ou golpes contra o corpo.

Outro ponto descrito no documento é a presença de material arenoso ou pastoso, de coloração escurecida, no interior da traqueia. Conforme a interpretação pericial, o achado indica que Beatriz aspirou esse conteúdo enquanto ainda estava viva. Embora não seja um sinal exclusivo de asfixia, a presença desse material pode ocorrer em mortes provocadas por esse mecanismo.

Na análise macroscópica do estômago, os peritos também identificaram uma pequena quantidade de conteúdo pastoso marrom. Já a avaliação anatomopatológica foi prejudicada, conforme registrado no laudo.

Desaparecimento e investigação

Beatriz Vitória, de 27 anos, desapareceu na noite de 9 de outubro, depois de sair de um bar em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Antes de deixar o estabelecimento, ela teria pedido aos amigos que fossem procurá-la caso não retornasse em cinco a dez minutos.

O corpo foi encontrado em 21 de outubro, 12 dias depois, enterrado em uma área de mata do município. A localização ocorreu durante as investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

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O ex-namorado da vítima, Samuel Castro Melo, de 18 anos, e a atual companheira dele, Carla Luiza da Silva, de 23, foram indiciados por feminicídio, ocultação de cadáver, corrupção de menores e fraude processual. Carla também foi indiciada por furto qualificado. Os dois estão presos.

O laudo também descartou a suspeita de que Beatriz estivesse grávida. A análise do útero não identificou conteúdo gestacional.

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