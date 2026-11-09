BH: mulher é morta a facadas por companheiro no bairro Pedreira Prado Lopes

Uma mulher foi morta a facadas pelo companheiro na noite desta segunda-feira (9), no bairro Pedreira Prado Lopes, na Região Noroeste de Belo Horizonte.



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De acordo com informações preliminares, o crime aconteceu por volta das 20h35, no Beco Maranhão, número 569. Militares do 34º Batalhão da Polícia Militar foram acionados e estão no local.

A mulher teria sido esfaqueada pelo próprio companheiro. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem sobre a motivação do crime.

A ocorrência ainda está em andamento. A perícia da Polícia Civil e o rabecão são aguardados no local.

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As informações são preliminares e poderão ser atualizadas após a conclusão dos trabalhos das equipes policiais.