País tem mais de 3 mil pontos críticos em rodovias, aponta pesquisa da CNT

A má conservação de grande parte das rodovias brasileiras continua sendo um dos principais desafios do transporte e da logística no país. É o que revela a Pesquisa CNT de Rodovias 2026, realizada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e divulgada nesta segunda-feira (9/11).

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Dos 114.907 quilômetros de rodovias pavimentadas em todo o território nacional, 58,9% (67.692 km) ainda apresentam algum tipo de deficiência. Foram identificados 3.119 pontos críticos na malha pesquisada em 2026, um acréscimo de 45,3% (973 ocorrências a mais) em relação ao ano anterior. Segundo o levantamento, são necessários R$ 105,93 bilhões em investimentos para a recuperação das vias.

Em Minas Gerais, foram avaliados 15.599 km de rodovias, o equivalente a 13,6% do total pesquisado no Brasil. Foram identificados 139 pontos críticos no estado. Para a reconstrução e a recuperação dos trechos danificados, são necessários R$ 17,90 bilhões em investimentos. Minas Gerais possui a maior malha rodoviária federal do país, com 9,2 mil quilômetros.

Entre os problemas classificados como pontos críticos na malha rodoviária nacional estão 2.603 buracos grandes (alta de 51,7% em relação a 2025), 304 erosões na pista (aumento de 22,6%) e 97 quedas de barreira (elevação de 18,3% em relação ao ano anterior). Foram identificadas, ainda, 63 pontes estreitas, ante 57 em 2025. As ocorrências comprometem a segurança, dificultam a circulação e demandam intervenções prioritárias, alerta a CNT.

A pesquisa abrangeu 83.038 quilômetros de rodovias (72,3%) sob gestão pública e 31.869 quilômetros (27,7%) sob gestão privada. Apesar do aumento no número de pontos críticos, houve melhora na avaliação geral da malha. A proporção de trechos classificados como ótimos ou bons passou de 37,9% (43.301 km) para 41,1% (47.215 km), um avanço de 3,2 pontos percentuais.

Já a parcela de rodovias classificadas como ruins ou péssimas recuou de 19,1% (21.804 km) para 16,4% (18.900 km). Desse total, 12,5% (14.366 km) foram considerados ruins, enquanto 3,9% (4.534 km) receberam avaliação péssima. A categoria regular concentra a maior parcela da malha, com 42,5% (48.792 km).

“O resultado reforça a importância da manutenção preventiva para evitar o agravamento das condições da infraestrutura e a necessidade de intervenções mais complexas e onerosas”, pondera a CNT.

O presidente da entidade, Vander Costa, destaca que os avanços nos quesitos “ótimo” e “bom” resultam dos investimentos na conservação dos trechos. “O desafio agora é garantir a continuidade desses esforços, ampliar a capacidade de investimento e priorizar os trechos que mais comprometem a segurança e a eficiência do transporte”, afirma.

Qualidade do pavimento

A pesquisa demonstra que a qualidade do pavimento permanece como um dos principais desafios. Em 2026, 57,2% da extensão avaliada, o equivalente a 65.783 quilômetros, apresenta algum tipo de deficiência nessa característica, ante 56,5% em 2025. O percentual de trechos classificados como ótimos ou bons caiu de 43,5% para 42,8% no período.

“As condições do pavimento interferem diretamente no desempenho do transporte, com reflexos sobre o consumo de combustível, o desgaste dos veículos, o tempo de viagem e a segurança viária”, pontua a CNT.

Rodovias concedidas têm melhores condições gerais

A Pesquisa CNT evidencia as diferenças entre os modelos de gestão. Nas rodovias concedidas, 67,6% da extensão avaliada foi classificada como ótima ou boa no Estado Geral. Já na malha sob gestão pública, apenas 31,0% recebeu essa classificação, enquanto 69,0% dos trechos foram considerados regulares, ruins ou péssimos.

Aumento dos custos operacionais e do consumo de combustível

As condições inadequadas do pavimento aumentam em 31,8%, em média, os custos operacionais dos transportadores, na comparação com a circulação em rodovias com pavimento em ótimo estado.

O levantamento também estima um consumo excedente de aproximadamente 1,02 bilhão de litros de óleo diesel, com gasto adicional de R$ 6,2 bilhões. As deficiências identificadas estão associadas, ainda, à emissão de cerca de 2,7 milhões de toneladas de CO? equivalente.

A situação das rodovias em Minas Gerais

Na avaliação do Estado Geral, 37,9% das rodovias mineiras foram classificadas como ótimas (6,7%) ou boas (31,2%). O índice é inferior ao registrado na malha rodoviária nacional, que teve 41,1% de sua extensão enquadrada nessas duas categorias.

Segundo o levantamento, 62,1% dos trechos rodoviários mineiros foram considerados regulares (36,2%), ruins (21,9%) ou péssimos (4,0%).

As pistas simples predominam em 87,9% das rodovias de Minas Gerais. A falta de acostamento foi identificada em 55,2% dos trechos avaliados. Além disso, 30,0% dos trechos com curvas perigosas não têm sinalização.

Em relação ao pavimento das rodovias mineiras, 39,5% da extensão avaliada foi classificada como ótima ou boa (25,0% e 14,5%, respectivamente). Outros 60,5% foram considerados regulares, ruins ou péssimos (28,9%, 27,8% e 3,8%, respectivamente). Em 0,3% dos trechos, o pavimento está totalmente destruído.

As condições do pavimento no estado aumentam em 36,2% os custos operacionais do transporte. “Isso se reflete na competitividade do Brasil e no preço dos produtos”, observa a CNT. O levantamento também aponta que os acidentes ocorridos em Minas Gerais em 2025 geraram um prejuízo de aproximadamente R$ 2,29 bilhões.

O estado é cortado por algumas das rodovias consideradas mais perigosas do país, como a BR-381, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, e a BR-251, entre Montes Claros e a BR-116 (Rio-Bahia), no Norte de Minas.

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A BR-251 foi concedida à iniciativa privada neste ano. A expectativa de lideranças da região é que as intervenções previstas melhorem as condições de tráfego e reduzam o número de acidentes.