Desvio na BR-040 muda a partir de quarta-feira em trecho de Paraopeba

Motoristas que passam pela BR-040, em Paraopeba, na Região Central de Minas, devem ficar atentos a uma mudança no desvio temporário no km 429 da rodovia a partir desta quarta-feira (11/11). A alteração será feita para permitir o avanço das obras de instalação de uma balança de pesagem em movimento, equipamento que auxilia na fiscalização do peso dos veículos de carga sem que eles precisem parar.

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Atualmente, o desvio ocorre na pista no sentido Brasília. Com a mudança, o tráfego será transferido para a pista no sentido Belo Horizonte. Nesse trecho, a faixa da direita, próxima à borda da rodovia, ficará interditada, enquanto a faixa da esquerda, junto ao canteiro central, continuará liberada.

Durante a intervenção, os motoristas que seguem no sentido Belo Horizonte percorrerão cerca de 300 metros pela pista contrária, que passará a operar temporariamente em mão dupla. Depois desse percurso, os veículos retornarão à direção original.

A obra é conduzida pela Via Cristais, concessionária responsável pela administração de 594 quilômetros da BR-040 entre Belo Horizonte e Cristalina (GO).

Como funciona a balança em movimento

O sistema de pesagem em movimento, conhecido pela sigla HS-WIM, permite identificar veículos que circulam com cargas acima dos limites de peso estabelecidos sem a necessidade de interromper a viagem. A tecnologia funciona 24 horas por dia e já é utilizada em rodovias de diferentes países.



A instalação da estrutura tem como objetivo apoiar o poder público na fiscalização do transporte de cargas. O excesso de peso pode comprometer as condições do pavimento, acelerar o desgaste da rodovia e aumentar os riscos de acidentes.



Segundo a concessionária, o trecho em obras terá sinalização reforçada e acompanhamento de equipes operacionais. A orientação é reduzir a velocidade ao se aproximar da intervenção, respeitar as indicações provisórias e seguir as instruções dos profissionais que atuam no local.

Outras obras na BR-040

Além da instalação da balança em Paraopeba, a concessionária mantém serviços de recuperação do pavimento e microrevestimento em diferentes trechos da rodovia, tanto no sentido Belo Horizonte quanto no sentido Brasília.

Confira os principais pontos com intervenções programadas:

Paraopeba: km 434, com obras de implantação de um ponto de parada e descanso. Haverá interdição da faixa 2 no sentido Belo Horizonte.

Contagem: entre os km 521 e 525, obras no pavimento no sentido Belo Horizonte, com interdição parcial e temporária durante o dia.

Curvelo: entre os km 408 e 414 e os km 410 e 415, serviços no pavimento nos dois sentidos, com impactos parciais no trânsito durante o dia.

São Gonçalo do Abaeté: entre os km 242 e 254, obras de microrevestimento nos dois sentidos.

João Pinheiro: intervenções de microrevestimento nos trechos dos km 142 a 144, 174 a 175, 184 a 188, 192 a 198 e 204 a 211.

Sete Lagoas, Capim Branco, Matozinhos, Pedro Leopoldo e Esmeraldas: serviços de microrevestimento entre os km 473 e 505, nos dois sentidos.

Três Marias: obras no pavimento no km 304 e entre os km 262 e 265, com interdições diurnas e desvios.

Lagoa Grande: recuperação do pavimento entre os km 91 e 92, com interdição parcial e temporária durante o dia. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

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O cronograma poderá sofrer alterações em caso de chuva, já que alguns serviços dependem de condições específicas do pavimento para serem executados.