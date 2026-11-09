Obras de duplicação da BR-040 avançam com nova etapa em Congonhas

Motoristas que pretendem circular pela BR-040 precisam redobrar a atenção e ajustar o itinerário no sábado (14/11). A concessionária EPR Via Mineira programou uma interrupção total do tráfego na altura de Congonhas para a detonação controlada de rochas, intervenção necessária para o avanço das obras de duplicação da pista.

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O bloqueio está previsto para ocorrer nos dois sentidos da rodovia entre as 15h e às 16h, concentrado do km 612 ao km 612,3, próximo ao Bairro Jardim Profeta.

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Como funciona o desmonte e a liberação

A intervenção envolve o isolamento preventivo do perímetro e o acionamento de explosivos em ponto específico de encosta rochosa. Logo após as detonações, equipes técnicas avaliam a estabilidade do maciço e maquinários realizam a desobstrução e a limpeza dos fragmentos de pedra espalhados pela pista.

Assim que os serviços de remoção terminarem e as condições de segurança forem atestadas, o tráfego volta a fluir no esquema provisório adotado no canteiro de obras, operando com uma faixa no sentido Belo Horizonte e duas faixas em direção a Juiz de Fora.

O gerente de engenharia da EPR Via Mineira, Mauricio Cavali, destacou a importância da intervenção planejada: “Por ser uma obra de grande porte, a duplicação exige intervenções de engenharia específicas para adequar o terreno à ampliação das pistas. A proposta é concentrar o desmonte em uma única operação programada, reduzindo a necessidade de novos bloqueios para esse serviço. Contamos com a colaboração dos motoristas para que programem seus deslocamentos e sigam as orientações, contribuindo para uma convivência segura no trânsito”.

Investimentos e estrutura do projeto

Iniciadas em outubro com investimento de cerca de R$ 74,2 milhões, as obras integram o plano de modernização e ampliação da capacidade viária da BR-040. Ao todo, a duplicação abrange cerca de 10 quilômetros da rodovia (entre o km 602 e o km 612), estendendo-se do Bairro Pires até os arredores do Viaduto do Profeta.

Atualmente, frentes de trabalho atuam na limpeza do terreno, drenagem pluvial, implantação de bueiros, terraplenagem e contenções de encostas. A reformulação estrutural visa elevar a segurança viária e reduzir o tempo das viagens regionais.

O projeto definitivo contempla pistas duplicadas com separação física por barreiras de concreto e acostamentos adequados. Além disso, o trecho receberá 3,46 quilômetros de vias marginais para ordenar o fluxo local e 3,23 quilômetros de ciclovias, além de uma passarela de pedestres no km 607, na altura do Bairro Campo das Flores.

Canais de atendimento ao usuário

A concessionária alerta que imprevistos operacionais ou chuvas fortes na região podem alterar a programação dos trabalhos. Os motoristas devem confirmar as condições da rodovia em tempo real nos canais oficiais da EPR Via Mineira no Instagram, WhatsApp e X.

Para dúvidas e informações sobre as condições de tráfego na rodovia, a concessionária disponibiliza atendimento 24 horas pelo telefone gratuito 0800 003 1040.

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* Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro