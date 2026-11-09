Criança morre após mãe usar inseticida agrícola contra piolhos

A tentativa de eliminar piolhos com um inseticida agrícola terminou na morte de uma menina de 5 anos e na internação do irmão dela, de 2. As crianças começaram a passar mal pouco tempo depois que a mãe aplicou o produto nos cabelos delas, em Matutina, no Alto Paranaíba.

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A Polícia Militar foi acionada nesse domingo (8/11), após as duas crianças darem entrada no Hospital Municipal de Matutina com sinais de intoxicação. Aos policiais, a mãe, de 30 anos, relatou que havia aplicado o inseticida Diazinon 40 PM na cabeça dos filhos.

A mulher contou aos policiais que comprou o inseticida em um estabelecimento comercial na Região Central de São Gotardo, também no Alto Paranaíba. Ela afirmou que pretendia usar o produto exclusivamente para combater os piolhos dos filhos e que já havia feito o mesmo procedimento anteriormente, sem imaginar que poderia provocar uma intoxicação.

Depois da aplicação, os irmãos ficaram na área externa da residência. Pouco tempo depois, começaram a passar mal. Ao perceber a situação, a mãe pegou os dois nos braços e saiu em busca de socorro. No caminho, recebeu ajuda de pessoas que passavam pelo local, que levaram as crianças até a unidade de saúde.

Apesar do atendimento médico, a menina, identificada como Ashley Sofia dos Reis Sousa, não resistiu e morreu ainda no hospital. O irmão mais novo recebeu os primeiros cuidados e precisou ser transferido para Patos de Minas, por meio do recurso de vaga zero, devido à gravidade do quadro de intoxicação.

Produto foi apreendido

Uma embalagem com o restante do inseticida utilizado foi apresentada à Polícia Militar e apreendida para encaminhamento à perícia. A Perícia Técnica da Polícia Civil também foi acionada e compareceu à residência para realizar os levantamentos necessários.

O corpo da menina foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Patos de Minas. Já a mãe foi conduzida à Delegacia de Plantão do município para prestar esclarecimentos à autoridade de Polícia Judiciária. A reportagem procurou a PC para saber se a mulher foi ouvida e liberada, mas ainda não teve retorno.

O Diazinon é um inseticida utilizado no controle de pragas e parasitas, principalmente em atividades agrícolas e pecuárias. Por se tratar de uma substância tóxica, seu uso exige cuidados específicos. A comercialização do produto diretamente ao usuário é condicionada à apresentação de receituário agronômico, emitido por profissional habilitado, conforme a legislação.

Nota de pesar

A pequena Ashley era aluna do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dona Rosa Rodrigues, em Matutina. Após a morte da menina, a instituição publicou uma nota de pesar nas redes sociais, que também foi compartilhada pela prefeitura do município.

Na primeira manifestação, a escola informou que suspenderia as atividades nesta segunda (9/11), em respeito ao luto pela perda da criança. A instituição também manifestou solidariedade aos familiares e desejou a recuperação do menino, que permanece em tratamento.

Já na manhã desta segunda, o CMEI fez uma nova publicação, desta vez em homenagem à menina. Na mensagem, a escola destacou características de Ashley e a relação de carinho construída com a comunidade escolar.

"Hoje, o CMEI Dona Rosa Rodrigues se despede da nossa pequena Ashley. Uma despedida que jamais gostaríamos de viver, que deixa nossos corações apertados e uma saudade que já começa a ocupar um espaço enorme dentro de nós."

A instituição também relembrou o jeito da criança e a convivência com professores e funcionários. "Ashley será para sempre lembrada pelo seu jeitinho tão especial, pelo sorriso encantador, pela educação, pela doçura e pela alegria que espalhava por onde passava."

Ao final da homenagem, a escola se despediu da aluna e destacou a marca deixada por ela na instituição. "Pequena Ashley, sua passagem pelo nosso CMEI foi um presente. Seu sorriso ficará guardado em nossas memórias, seu jeitinho continuará vivo em nossas lembranças e o carinho que sentimos por você jamais terá fim."

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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro