Policial de folga é ameaçado e trio acaba preso em Governador Valadares

A Polícia Militar prendeu três homens, de 26, 29 e 33 anos, suspeitos de ameaçar um policial militar de folga no trânsito em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, neste domingo (9/11). Segundo a corporação, a ocorrência mobilizou equipes do 6º Batalhão e resultou na apreensão de um revólver e munições na Região Central da cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o relato do militar registrado em boletim de ocorrência, o fato ocorreu na Avenida JK, no Bairro Vila Bretas. O policial dirigia à paisana quando parou em um semáforo e teve seu veículo emparelhado por um Volkswagen Polo branco com som em volume alto. Conforme o registro, os ocupantes encararam o agente e um deles apontou uma arma de fogo em sua direção.

Leia Mais

O militar sacou sua arma pessoal em resposta à ameaça. Ao perceberem a reação, os ocupantes do veículo aceleraram e fugiram em direção ao Centro do município.

Buscas e tentativa de fuga

O agente acionou a central da corporação e informou as características do veículo. Guarnições do Comando Tático do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da Patrulha de Operações da 44ª Companhia iniciaram diligências e localizaram o Polo estacionado na Rua Omar de Magalhães.

Conforme a PM, o veículo estava com as portas abertas e com três homens nas proximidades. Com a aproximação das viaturas, um dos suspeitos correu para o interior de um imóvel e dispensou na rua um revólver calibre .38 da marca Rossi, que foi recolhido pelos policiais.

Outro suspeito tentou se esconder atrás de um sofá na sala da mesma residência. A moradora da casa, companheira do primeiro abordado, afirmou aos militares que não conhecia o indivíduo que invadiu o local e que ele ordenou silêncio ao entrar.

Apreensão de munições e encaminhamento

Durante a abordagem, a vítima reconheceu os três envolvidos e indicou quem empunhava o armamento no semáforo. Segundo a PM, um dos irmãos admitiu que dirigia o Polo como motorista de aplicativo, enquanto outro assumiu a posse do revólver apreendido.

Em continuidade às diligências, com a autorização da mãe dos suspeitos, os policiais realizaram buscas na residência da família e localizaram 18 cartuchos intactos de calibre .38 guardados em uma gaveta de roupas, compatíveis com o armamento apreendido.

A checagem aos sistemas de segurança pública apontou que um dos detidos estava sob monitoramento por tornozeleira eletrônica em cumprimento de liberdade provisória, com passagens policiais anteriores por homicídio, tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo. O trio e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia