Homem fura bloqueio, atinge policial com carro e é preso em MG

Um homem foi preso suspeito de furar um bloqueio policial, atingir um militar com o carro e participar de uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM), nesse sábado (7/11), em Cuparaque, na Região do Vale do Rio Doce. Durante a ocorrência, dois adultos foram presos e um adolescente foi apreendido.

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Segundo a PM, os agentes receberam informações de que suspeitos de envolvimento em uma ocorrência de lesão corporal, relacionada a um possível acerto de contas pelo tráfico de drogas em Goiabeira, estariam retornando a Cuparaque em um Volkswagen Gol.

Diante das informações, os militares montaram um cerco e bloqueio na Rua Djalma Rodrigues, na entrada da cidade.

Motorista atingiu policial durante tentativa de fuga

De acordo com a PM, quando o veículo se aproximou da barreira, os policiais desembarcaram da viatura e deram ordem de parada.

Inicialmente, o motorista simulou que reduziria a velocidade. Entretanto, acelerou bruscamente na tentativa de romper o bloqueio.

Um dos policiais tentou desviar do automóvel, mas foi atingido pelo retrovisor e caiu no chão. Segundo a corporação, o militar passa bem e não sofreu ferimentos graves.

Ainda durante a tentativa de fuga, os ocupantes do carro efetuaram três disparos de arma de fogo contra os policiais, que reagiram atirando em direção ao veículo.

Suspeitos fugiram para área de mata

Os militares iniciaram uma perseguição e localizaram o Volkswagen Gol abandonado às margens de um pasto.

Os ocupantes haviam fugido a pé em direção a uma área de mata fechada. Durante as buscas, uma mulher suspeita de envolvimento na ocorrência foi detida nas proximidades.

Os policiais também refizeram o trajeto utilizado pelos suspeitos e encontraram um revólver calibre .32, que teria sido descartado durante a fuga.

Na sequência, as equipes localizaram e prenderam o motorista do veículo, apontado pela PM como líder do grupo.

Um adolescente suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas também foi apreendido.

Arma, drogas e dinheiro foram apreendidos

Durante a operação, a Polícia Militar apreendeu um revólver calibre .32, três munições intactas, três cápsulas deflagradas e outras duas munições com alterações nas pontas.

Também foram recolhidas oito pequenas barras de substância semelhante à maconha, R$ 400 em dinheiro e quatro aparelhos celulares.

O Volkswagen Gol utilizado na tentativa de fuga foi apreendido. Ao todo, dois adultos foram presos e um adolescente foi apreendido.

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Segundo a Polícia Militar, as buscas continuam para localizar os demais envolvidos, que já foram identificados pela corporação.