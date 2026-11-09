Preso por matar policial em BH é julgado: relembre o caso Roger Dias

O réu Welbert de Souza Fagundes senta no banco dos réus do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (9/11), pelo assassinato do sargento Roger Dias da Cunha, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O crime ocorreu em 5 de janeiro de 2024 durante uma perseguição na Região Norte da capital mineira e motivou alterações na legislação penal brasileira.

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Sete jurados, sendo eles seis mulheres e um homem, compõem o conselho de sentença que define a condenação do réu por homicídio qualificado, com pena que pode atingir 30 anos de prisão em regime fechado.

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Relembre o caso Roger Dias

A perseguição começou em 5 de janeiro de 2024, no Bairro Novo Aarão Reis. Roger Dias da Cunha, de 29 anos, ordenou a parada de um carro em atitude suspeita. O condutor desobedeceu à ordem, acelerou o veículo e bateu em um poste logo adiante.

O suspeito desceu do automóvel e atingiu o sargento com dois disparos na cabeça durante a aproximação a pé. O militar ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Risoleta Tolentino Neves, onde passou por cirurgias e permaneceu internado até ter a morte encefálica confirmada dois dias após o ataque. Ele contava com 10 anos de serviço na corporação e deixou esposa e uma filha bebê.

Roger Dias foi homenageado de várias formas. Uma delas foi a nomeação de um viaduto no cruzamento das avenidas Waldomiro Lobo e Cristiano Machado, na Região Norte da capital.

Como o caso motivou o fim da saída temporária

Welbert de Souza Fagundes não havia retornado ao sistema prisional após o benefício da saída temporária concedido no Natal anterior. A condição de foragido provocou debates imediatos entre autoridades de segurança pública e impulsionou a tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional.

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A mobilização política culminou na sanção do texto legal que endureceu as regras da Lei de Execução Penal, restringindo a concessão de saídas temporárias a detentos e vedando o benefício a condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça.