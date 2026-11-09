Acusado de matar sargento Roger Dias será julgado nesta segunda (9) em BH

O julgamento de Welbert de Souza Fagundes, acusado de matar o sargento da Polícia Militar Roger Dias da Cunha, em 5 de janeiro de 2024, acontece na manhã desta segunda-feira (9/11) em Belo Horizonte. Familiares do militar já estão na porta do Fórum Lafayette, no Bairro Barro Preto, Região Centro-Sul da capital, para acompanhar a sessão, no 2º Tribunal do Júri.

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Welbert responde por homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio contra outro policial militar.

Antes do início do julgamento, a defesa do acusado pediu o adiamento da sessão sob a alegação de que alguns laudos ainda não constavam no processo. Após manifestações do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e da assistência de acusação, a juíza responsável pelo caso negou os pedidos e deu início ao júri.

O Conselho de Sentença foi formado por seis mulheres e um homem. Ao todo, dez testemunhas devem ser ouvidas: cinco indicadas pela acusação, quatro arroladas por ambas as partes e uma pela defesa.

O advogado Felipe Henrique Pereira, assistente de acusação, afirmou que espera a condenação do réu pelos dois crimes. "Esperamos, sim, que ele seja condenado pelas atrocidades que cometeu contra a sociedade. Ele atirou contra um policial que estava trabalhando", declarou.

Pereira também contestou as alegações apresentadas pela defesa durante o processo, entre elas a de legítima defesa putativa e o pedido de desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte. Segundo o advogado, as imagens da ocorrência demonstram a intenção de matar.

"Foram dois disparos na cabeça. Acho que quem atira na cabeça não quer outro resultado senão a morte", afirmou.

Relembre o caso

O crime ocorreu em 5 de janeiro de 2024, na Avenida Risoleta Neves, no Bairro Aarão Reis, Região Norte de Belo Horizonte. Na ocasião, militares receberam informações de que dois homens estariam em um Fiat Uno prata após cometerem um roubo de veículo. Os suspeitos haviam sido beneficiados pela saída temporária de fim de ano, mas não retornaram ao sistema prisional.

Durante a tentativa de abordagem, o motorista do veículo fugiu em alta velocidade, bateu contra uma motocicleta e, posteriormente, contra um poste. Os dois ocupantes abandonaram o carro e fugiram a pé.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), durante a perseguição, o sargento Roger Dias ordenou que Welbert se deitasse no chão. O acusado teria fingido que se entregaria, mas sacou uma arma escondida na bermuda e disparou contra o militar, atingindo-o na cabeça.

Na sequência, também atirou contra a viatura conduzida pelo cabo Raphael Henrique Ferreira Lopes. O policial revidou e conseguiu conter o suspeito. Roger Dias e Welbert foram socorridos ao Hospital Risoleta Neves, mas o sargento não resistiu aos ferimentos.

O outro envolvido na ocorrência, Giovanni Faria de Carvalho, foi condenado a 13 anos e sete meses de prisão, em agosto de 2025, por três tentativas de homicídio contra militares e uma tentativa de homicídio contra o motociclista atingido durante a fuga.

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Como homenagem ao sargento, o viaduto que liga as avenidas Waldomiro Lobo e Cristiano Machado, no Guarani, foi batizado de Roger Dias. A denominação foi oficializada em 18 de junho de 2025, com publicação no Diário Oficial do Município.