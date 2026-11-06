Acusado de matar sargento Roger Dias vai a júri nesta segunda-feira (9/11)

Será levado à júri popular na segunda-feira (9/11) Welbert de Souza Fagundes, acusado de matar o sargento da Polícia Militar, Roger Dias da Cunha. O crime ocorreu em 5 de janeiro de 2024, na Avenida Risoleta Neves, no Bairro Aarão Reis, na Região Norte de Belo Horizonte. O julgamento acontecerá no 2º Tribunal do Júri da Comarca da capital mineira. O réu encontra-se preso.

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De acordo com a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), e com a sentença de pronúncia, os fatos iniciaram quando policiais militares receberam informações de que dois indivíduos - Welbert e Geovanni Faria de Carvalho - estariam transitando em um Fiat Uno prata após a prática de um roubo de veículo, portando armas de fogo. A dupla havia sido beneficiada com a saidinha de fim de ano e não retornou à prisão.

Durante a tentativa de abordagem e perseguição policial, o veículo conduzido por Geovanni fugiu em alta velocidade, bateu contra uma motocicleta pilotada por Weberton Fernandes da Silva e, posteriormente, contra um poste. Os dois ocupantes desembarcaram e fugiram a pé em direções diferentes.

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Welbert foi seguido por uma equipe do Gepar comandada pelo sargento Roger Dias e pelo cabo Igor. Na altura do número 148 da Avenida Risoleta Neves, o sargento ordenou que Welbert se deitasse no chão. Segundo os autos, o acusado sacou de surpresa uma arma que estava escondida na bermuda e efetuou disparos à distância e à queima-roupa contra o militar, atingindo-o na cabeça. Mesmo com a vítima caída, novos tiros foram desferidos.

Na sequência, o acusado também atirou contra a viatura conduzida pelo cabo Raphael Henrique Ferreira Lopes, que revidou ataque para conter o suspeito e efetuou sua prisão em flagrante. O sargento Roger Dias e Welbert foram socorridos ao Hospital Risoleta Neves, mas o policial militar não resistiu aos ferimentos e morreu.

Acusações

A defesa de Welbert sustentou teses de impronúncia, absolvição por legítima defesa putativa, desclassificação do crime e reconhecimento de homicídio privilegiado, além de arguir a nulidade de um laudo papiloscópico. Contudo, o juiz sumarizante rejeitou os pedidos por entender que há materialidade e indícios suficientes de autoria, remetendo o caso ao Conselho de Sentença.

Welbert irá a júri popular pronunciado por homicídio qualificado contra o sargento, com três qualificadoras: recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV), assegurar a impunidade de outro crime (inciso V) e prática contra agente de segurança pública no exercício da função (inciso VII); além de tentativa de homicídio contra o cabo Raphael e porte ilegal de arma de fogo.

O acusado teve sua prisão preventiva mantida pelo magistrado para a realização do julgamento em plenário, que já foi adiado ao menos duas vezes. A reportagem procurou a defesa de Welbert, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Outro julgamento

O outro réu envolvido na ocorrência, Giovanni Faria, foi condenado a 13 anos e sete meses de prisão. O homem foi julgado pelo 2º Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte, em agosto de 2025. Giovanni também atirou, mas não atingiu os policiais. Ele foi condenado por três tentativas de homicídio, contra três militares, e por uma tentativa de homicídio contra um motociclista, atropelado pelo carro que ele conduzia na fuga. Na decisão, a juíza Maria Beatriz Fonseca da Costa Biasutti determinou ainda o cumprimento da pena em regime fechado.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), no dia do ocorrido, os militares receberam denúncias de que dois suspeitos de roubo de veículo estavam transitando em um carro pela avenida Risoleta Neves, próximo ao Minas Shopping. A denúncia informava ainda que os suspeitos estariam armados.

Após montarem uma operação na região, para surpreender os envolvidos, os policiais visualizaram um carro similar ao denunciado e com dois indivíduos. O veículo fugiu da abordagem policial e, durante a perseguição, o motorista em fuga acabou colidindo, e a dupla fugiu a pé.

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Homenagem

Em homenagem ao sargento morto, o viaduto no cruzamento das avenidas Waldomiro Lobo e Cristiano Machado, no Bairro Guarani, Região Norte de BH, passou a se chamar Roger Dias. A decisão foi publicada em 18 de junho de 2025, no Diário Oficial do Município (DOM) e assinada pelo prefeito em exercício, Juliano Lopes.