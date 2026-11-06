Mais duas famílias deixam imóvel que desabou em BH após temporal
Nova vistoria da Defesa Civil identificou risco de queda da estrutura que permaneceu de pé no Bairro Nazaré. Ao todo, 37 pessoas precisaram sair de suas casas
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Subiu para 37 o número de pessoas que precisaram deixar um conjunto de moradias no Bairro Nazaré, na Região Nordeste de Belo Horizonte, após parte do imóvel desabar na madrugada dessa quinta-feira (5/11), depois do temporal que atingiu a capital e Região Metropolitana.
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Inicialmente, 32 pessoas de 11 famílias deixaram o local e foram encaminhadas ao Abrigo Tia Branca, na Rua Além Paraíba, no Bairro Bonfim. Na nova vistoria, o órgão municipal encontrou problemas em outras duas casas. Uma delas corre o risco de ter a laje do primeiro andar derrubada. Como as moradias são ligadas umas às outras, a casa vizinha também pode ser atingida.
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Segundo o agente de proteção da Defesa Civil, Marcos Vinícius Vitório, as duas famílias foram orientadas a deixar as casas após a identificação do risco de queda da estrutura que permaneceu de pé. Os moradores receberam a oferta de acolhimento em um abrigo municipal, mas preferiram ficar na casa de parentes.
Risco de nova queda
A equipe da Defesa Civil esteve no endereço durante a madrugada, logo após o desabamento, para fazer a primeira avaliação da estrutura e orientar a saída dos moradores. Pela manhã, os agentes voltaram ao local para uma vistoria complementar.
Durante a nova avaliação, os agentes identificaram que a parte da construção que permaneceu de pé também corre risco de cair. O imóvel fica na esquina das ruas Benjamin Fraga e Angelina de Mattos. O trecho que desabou fica voltado para a Rua Benjamin Fraga, enquanto a estrutura que ainda está de pé fica nos fundos, voltada para a Rua Angelina de Mattos, e pode atingir as duas vias caso venha abaixo.
Por causa do risco, a Defesa Civil vai pedir à BHTrans que feche trechos das duas ruas para evitar a passagem de pedestres e veículos.
O dono do imóvel será notificado novamente e deverá contratar um engenheiro para avaliar a construção e indicar o que precisa ser feito para evitar novos acidentes.
Como foi o desabamento
Parte do imóvel desabou na madrugada dessa quinta (5/11), por volta das 23h. A construção tem três andares, estrutura precária e pequenas vigas de apoio. Alguns cômodos eram usados como depósito de materiais de um bota-fora.
Antes da queda, um dos moradores percebeu rachaduras e ouviu estalos na estrutura. Ele avisou os vizinhos, que conseguiram deixar o local. Ninguém ficou ferido.
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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.