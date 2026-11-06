Imóveis desabam após temporal em BH e deixam 32 pessoas desabrigadas

Um desabamento parcial de imóveis na madrugada desta sexta-feira (6/11), no Bairro Dom Silvério, na Região Nordeste de Belo Horizonte, após as fortes chuvas que atingiram a capital e Região Metropolitana nessa quinta (5/11), deixou 32 pessoas desabrigadas. Ninguém ficou ferido, mas as 11 famílias que viviam no local precisaram deixar suas casas e foram encaminhadas para um abrigo municipal.

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A estrutura, formada por barracões interligados, fica na esquina das ruas Benjamin Fraga e Angelina de Mattos, no Bairro Nazaré. A parte que desabou está voltada para a Rua Benjamin Fraga, onde parte dos materiais das casas foi parar na calçada e na via pública, oferecendo riscos a pedestres e motoristas. Já nos fundos do imóvel, com acesso pela Rua Angelina de Mattos, uma parede ainda apresenta risco de queda.

Imóveis foram interditados

Uma vistoria realizada pela Defesa Civil de Belo Horizonte na manhã desta sexta identificou condições de risco na estrutura. Diante da possibilidade de colapso total, os imóveis e barracões afetados foram interditados, e as áreas próximas, isoladas preventivamente.

As 32 pessoas que precisaram deixar o local foram encaminhadas ao Abrigo Tia Branca, na Rua Além Paraíba, no Bairro Bonfim. O proprietário do imóvel foi notificado e orientado sobre os riscos identificados e a necessidade de adotar medidas para garantir a segurança da área.

A Defesa Civil está no local para avaliar as condições da estrutura e o risco de novos desabamentos.

A responsabilidade pelas intervenções necessárias é do proprietário. Uma eventual demolição também deverá ser avaliada por ele, que precisa seguir a legislação e as normas estabelecidas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), da Polícia Militar (PMMG), da Guarda Civil Municipal e da BHTrans. Os bombeiros atuaram no salvamento e na avaliação inicial dos riscos, enquanto os demais órgãos auxiliaram na segurança e no isolamento da via.

Risco geológico

Até a próxima segunda-feira (9/11), a Defesa Civil mantém a um alerta de risco geológico forte. O órgão também informou que foi acionado para atender a 14 ocorrências relacionadas ao temporal que atingiu a cidade nessa quinta.

A recomendação é que os moradores acompanhem os avisos sobre chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos e possibilidade de deslizamentos de terra.

Os alertas podem ser recebidos pelo canal público da Defesa Civil no WhatsApp. Outra opção é o serviço gratuito de SMS: basta enviar o CEP da rua para o número 40199. Após o envio, o usuário recebe uma mensagem de confirmação do cadastro.

As informações também são divulgadas nos perfis oficiais da Defesa Civil nas redes sociais.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria