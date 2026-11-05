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Temporal desta quinta-feira (29/1) derrubou 50 árvores na Grande BH

Apenas na capital mineira, foram registradas 30 ocorrências desse tipo; algumas das árvores atingiram veículos e imóveis

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AC
Alexandre Carneiro
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Alexandre Carneiro
Repórter
05/11/2026 23:47

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Na Avenida Pio XXIII, Bairro Água Branca, em Contagem, na Grande BH, árvore de grande porte atingiu caminhão e também a rede elétrica
Na Avenida Pio XXIII, Bairro Água Branca, em Contagem, na Grande BH, árvore de grande porte atingiu caminhão e também a rede elétrica crédito: CBMMG/Divulgação

temporal da tarde desta quinta-feira (5/11) causou a queda de 50 árvores nos municípios que integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Apenas na capital mineira, foram registradas 30 ocorrências desse tipo. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

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Em Belo Horizonte, três das árvores caíram sobre veículos, e outras 13 atingiram imóveis. Considerando toda a Região Metropolitana, foram seis veículos e 20 imóveis impactados. Durante o temporal, também ocorreu o desabamento de uma marquise em um bar no Bairro Santa Amélia, na Região da Pampulha, na capital. 

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De acordo com a Defesa Civil de Belo Horzonte, algumas regionais da capital mineira chegaram a registrar um volume de chuva de 50 mm entre às 12h e às 16h30 desta quinta. Esse índice corresponde a cerca de 20% das precipitações esperadas para todo o mês de novembro. Ainda segundo o órgão, a média histórica para o período é de 236 mm. Confira os registros:

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  • Barreiro: 16 mm (6,8%)
  • Centro Sul: 26,9 mm (11,4%)
  • Hipercentro: 29,2 mm (12,4%)
  • Leste: 34,4 mm (14,6%)
  • Nordeste: 49,8 mm (21,1%)
  • Noroeste: 50,6 mm (21,4%)
  • Norte: 45,4 mm (19,2%)
  • Oeste: 50,6 mm (21,4%)
  • Pampulha: 41,2 mm (17,5%)
  • Venda Nova: 46,8 mm (19,8%) 

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta sexta-feira (6/11) é de mais chuva para Belo Horizonte e para outros 692 municípios de Minas Gerais. O órgão emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para a possibilidade de precipitações de até 50 mm por dia, acompanhadas de ventos de até60 km/h, com risco de queda de granizo.

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