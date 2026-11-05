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CHUVAS EM BH

Vídeo: chuva causa alagamento de bairro em Venda Nova

A Defesa Civil chegou a emitir alerta urgente para a regional no decorrer da tarde desta quinta (5). O órgão recomenda que os motoristas e pedestres a redobrar as atenções ao circular pelas vias

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
05/11/2026 17:12

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As chuvas desta tarde de quinta-feira (5/11) resultaram em registros de alagamento na Vila Índio, em Venda Nova
As chuvas desta tarde de quinta-feira (5/11) resultaram em registros de alagamento na Vila Índio, em Venda Nova crédito: Redes Sociais

As chuvas da tarde desta quinta-feira (5/11) resultaram em registros de alagamentos no Bairro Vila do Índio, na Região de Venda Nova. A Defesa Civil de Belo Horizonte (BH), chegou a emitir alerta urgente para a regional e recomendou aos motoristas que redobrassem as atenções ao circularem pelas avenidas.

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Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível observar um grande fluxo de água no local, resultando em uma enxurrada que toma conta de toda a via. 

A Defesa Civil havia emitido alerta grave para a quantidade de chuvas em Venda Nova e indicou que o Córrego Vilarinho estava sujeito a transbordamentos. 

Leia Mais

Veja as recomendações

  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

  • Atenção especial para áreas de encostas e morros;

  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);

  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria 

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