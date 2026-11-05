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CHUVAS EM BH

Vídeo: chuva eleva nível de córrego e alaga avenida na Pampulha

As chuvas fortes que caíram na região resultaram no alagamento da Avenida Heráclito Mourão de Miranda. A Defesa Civil recomenda que os condutores redobrem as atenções ao circularem pela região

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
05/11/2026 16:28

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Avenida Heráclito Mourão alagou com as chuvas desta tarde de quinta (5)
Avenida Heráclito Mourão alagou com as chuvas desta tarde de quinta (5) crédito: Redes Sociais

A Avenida Heráclito Mourão de Miranda, no Bairro Alípio de Melo, na Região da Pampulha, foi tomada pela água do córrego Ressaca, no decorrer da tarde desta quinta-feira (5/11). A Defesa Civil de Belo Horizonte (BH) emitiu alertas de fortes chuvas e recomendou aos motoristas para não trafegarem na via. 

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Em registros nas redes sociais, é possível ver as águas subindo com o passar do tempo. A partir de determinado momento, o trecho foi tomado e alagando o a avenida. 

De acordo com registros da Defesa Civil, a Região da Pampulha apresentou chuvas de intensidade forte, variando de 2,6 a 5,0 mm a cada cinco minutos. 

O órgão alerta os motoristas para não trafegarem pela via neste momento e de indicou que a atenção seja redobrada ao transitar pelo bairro. 

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Veja as recomendações

  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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