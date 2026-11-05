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CHUVAS

Risco de enchente fecha avenida em BH na tarde desta quinta-feira

Defesa Civil informou o bloqueio de vias em várias regiões de Belo Horizonte em razão do temporal que atingiu a capital na tarde de hoje (5/11)

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CS
Cauê Siwek*
CS
Cauê Siwek*
Repórter
05/11/2026 15:57

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Diante da previsão, a orientação é que os moradores evitem áreas sujeitas a alagamentos e não trafeguem por ruas próximas a córregos e ribeirões durante períodos de chuva intensa
Diante da previsão de tempestade, orientação é que os moradores evitem áreas sujeitas a alagamentos e não trafeguem por ruas próximas a córregos e ribeirões durante períodos de chuva intensa crédito: Leandro Couri/EM/D.A

A Defesa Civil anunciou o bloqueio da Avenida Francisco Sá por volta das 15h10, na Região Oeste de Belo Horizonte. O alerta foi emitido em razão do risco alto de transbordamento no Córrego Dos Pintos.

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O risco de chuvas fortes na capital se estende para as regiões Norte, Noroeste, Pampulha e Venda Nova. A parte Nordeste da cidade, segundo o órgão, pode ter a intensidade das chuvas avaliada como extremamente forte. Para as regiões Oeste e Leste, o aviso é de risco moderado. No Barreiro, o alerta é de chuva fraca. 

De acordo com o comunicado da Defesa Civil, a Avenida Francisco Sá foi desbloqueada por volta das 15h30.

Como receber os alertas

A população de Belo Horizonte pode receber os avisos meteorológicos pelo canal público da Defesa Civil no WhatsApp. Além disso, pode ter o serviço gratuito de SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP da rua para o número 40199. Os alertas também são divulgados pelo Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, identificado como defesacivilbh.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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