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JUSTIÇA

Sobreviventes de tragédia em Mariana fazem protesto e cobram reparação

Manifestantes impediram a passagem de ônibus de mineradoras na manhã desta quinta-feira (5/11); vítimas relatam cansaço com a demora na assinatura e cumprimento do acordo de repactuação

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Ana Luiza Soares
Leandro Couri
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
Leandro Couri
Repórter
Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
05/11/2026 14:46

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Atingidos fecham acesso ao distrito de Bento Rodrigues desde as 4h desta quinta-feira (05/11)
Atingidos fecham acesso ao distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, desde as 4h desta quinta-feira (5/11) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Desde as 4h desta quinta-feira (5/11), o silêncio do trevo de acesso ao distrito de Bento Rodrigues deu lugar ao clamor por justiça. Ex-moradores e sobreviventes da tragédia em Mariana, na Região Central de Minas Gerais, fecharam a via principal e impediram a passagem de ônibus de empresas mineradoras. A mobilização marca o protesto contra a demora na reparação integral dos danos causados pelo rompimento da Barragem de Fundão, em 5 de novembro de 2015, que deixou 19 mortos e 700 mil pessoas diretamente atingidas, além de municípios afetados pelo despejo de minério no Rio Doce.

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A Polícia Militar e a Guarda Municipal acompanharam a manifestação ao longo da manhã. De acordo com os participantes, dezenas de veículos que estavam estacionados para estruturar o bloqueio acabaram sendo multados pelas autoridades.

A ação foi planejada para interromper o fluxo diário do setor de mineração no local. A auxiliar administrativa Paula Alves, de 47 anos, nascida em Bento Rodrigues, relata que o grupo chegou de madrugada para garantir que a cobrança fosse ouvida. Segundo ela, a rotina de 150 a 200 ônibus subindo a serra foi interrompida em nome de direitos que continuam pendentes.

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Paula explica que o objetivo central é fazer com que as empresas cumpram o acordo de repactuação, chamem as famílias para indenização e resolvam as pendências de desapropriação. "Todo dia 5 de novembro nós revivemos o momento, nunca vamos esquecer, lamentamos as mortes que ocorreram no dia e depois. Mas nós continuamos lutando pelos direitos de todos e daqueles que não conseguiram ser ressarcidos", afirmou.

Rastro de lama e 11 anos de impunidade

A revolta que fechou as estradas nesta manhã é reflexo de um episódio que começou na tarde de 5 de novembro de 2015. Era uma quinta-feira quando o rompimento da Barragem de Fundão, da mineradora Samarco, liberou milhões de metros cúbicos de lama e rejeitos de minério de ferro. Em apenas 40 minutos, o "tsunami" de lama percorreu cerca de 10 quilômetros até varrer o distrito de Bento Rodrigues, um dos mais afetados. Além das 19 mortes e da destruição das comunidades, a poluição atingiu a Bacia do Rio Doce e se estendeu até o oceano Atlântico, entre o Espírito Santo e o Sul da Bahia. Ao todo, 49 municípios foram atingidos direta ou indiretamente, além de três reservas indígenas.

Passados 11 anos, o sentimento predominante entre as vítimas é o esgotamento diante da burocracia. O artesão Welidas Monteiro, de 40, ressalta que os manifestantes partilham o mesmo trauma e o mesmo desejo de reaver a dignidade no local onde nasceram e cresceram. Para ele, que perdeu a sobrinha de apenas 5 anos no desastre, a comunidade está cansada de falsas promessas enquanto aguarda há dois anos pela assinatura e pelo cumprimento do termo de repactuação. Ele pontua que a tragédia soterrou a história de todos e que, hoje, "não se vê uma pessoa em Mariana que foi atingida e que não tenha tristeza nos olhos".

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Acordo

Em outubro de 2024, o acordo de reparação foi assinado por representantes dos poderes públicos de Minas Gerais, Espírito Santo, da União e das mineradoras Vale, Samarco e BHP Billiton, no Palácio do Planalto. A repactuação do acordo prevê medidas reparatórias e compensatórias estimadas em R$ 170 bilhões.

As mineradoras deverão repassar R$ 100 bilhões, em 20 parcelas anuais aos estados, municípios que aderirem e à União. Outros R$ 32 bilhões deverão ser investidos para finalizar ações de reparação já iniciadas pelas mineradoras, como o reassentamento de comunidades, recuperação de áreas degradadas, remoção de sedimentos e pagamento de indenização às pessoas atingidas, que serão realizadas pela Samarco. Os R$ 38 bilhões restantes já foram aplicados pelas empresas, por meio da Fundação Renova, como medidas reparatórias e compensatórias.

As indenizações individuais previstas são de R$ 35 mil, como regra geral, e R$ 95 mil para os pescadores e agricultores. Para povos indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais serão destinados R$ 8 bilhões.

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Por decisão do ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal (STF) ficou responsável pela homologação do acordo, firmado no âmbito da Petição (PET) 13157. A ação foi apresentada pela União; pelos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo; pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelos Ministérios Públicos dos dois estados; pela Defensoria Pública da União e pelas Defensorias estaduais; pela Samarco Mineração S/A e pelas duas empresas que a controlam (Vale e BHP Billiton). A mediação do acordo foi conduzida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6).

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