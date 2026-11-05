Chuva forte em BH fecha Avenida Francisco Sá na tarde desta quinta-feira

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta severo para chuvas intensas e risco de enxurradas e alagamentos na tarde desta quinta-feira (5/11). Segundo o órgão, os temporais atingem principalmente as regionais Oeste, Noroeste, Pampulha e Venda Nova. A tempestade já causou o fechamento da Avenida Francisco Sá.

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Recomendações da Defesa Civil

Reduza a velocidade: Reduza a velocidade ao dirigir sob chuva e mantenha distância de segurança do veículo à frente.

Evite trechos alagados: Não tente atravessar ruas, avenidas ou vias inundadas, nem a pé nem de carro.

Cuidado com enxurradas: Evite trafegar por áreas sujeitas a enxurradas e alagamentos rápidos.

Atenção a desabamentos e deslizamentos: Fique atento a sinais como trincas em paredes, água empoçada no quintal, inclinação de postes ou árvores e estalos no solo.

Proteção contra raios: Não se abrigue debaixo de árvores isoladas e evite proximidade com estruturas metálicas ou redes elétricas durante tempestades.

Acompanhe os alertas: Cadastre-se nos serviços de alerta da Defesa Civil enviando um SMS com seu CEP para o número 40199 para receber notificações preventivas no celular.



* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro