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TEMPESTADE na capital

Chuva forte em BH fecha Avenida Francisco Sá na tarde desta quinta-feira

Defesa Civil emitiu alerta para as regiões Oeste, Noroeste, Pampulha e Venda Nova

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CS
Cauê Siwek*
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Cauê Siwek*
Repórter
05/11/2026 15:27

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Moradores de Belo Horizonte se preparam para pancadas de chuva e tempestades isoladas, conforme alerta da Defesa Civil
Moradores de Belo Horizonte se preparam para pancadas de chuva e tempestades isoladas, conforme alerta da Defesa Civil crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta severo para chuvas intensas e risco de enxurradas e alagamentos na tarde desta quinta-feira (5/11). Segundo o órgão, os temporais atingem principalmente as regionais Oeste, Noroeste, Pampulha e Venda Nova. A tempestade já causou o fechamento da Avenida Francisco Sá.

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Recomendações da Defesa Civil

  • Reduza a velocidade: Reduza a velocidade ao dirigir sob chuva e mantenha distância de segurança do veículo à frente.
  • Evite trechos alagados: Não tente atravessar ruas, avenidas ou vias inundadas, nem a pé nem de carro.
  • Cuidado com enxurradas: Evite trafegar por áreas sujeitas a enxurradas e alagamentos rápidos.
  • Atenção a desabamentos e deslizamentos: Fique atento a sinais como trincas em paredes, água empoçada no quintal, inclinação de postes ou árvores e estalos no solo.
  • Proteção contra raios: Não se abrigue debaixo de árvores isoladas e evite proximidade com estruturas metálicas ou redes elétricas durante tempestades.
  • Acompanhe os alertas: Cadastre-se nos serviços de alerta da Defesa Civil enviando um SMS com seu CEP para o número 40199 para receber notificações preventivas no celular.

* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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