Homem cai da janela e fica preso em vão durante briga em Divinópolis

Um homem de 45 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 17h20 de terça-feira (3/11), após sofrer uma queda de uma janela e ficar preso entre os pavimentos de um prédio localizado na Região Central de Divinópolis.

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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), relatos apontam que o imóvel funcionaria como uma república dividida por moradores. Após o consumo de bebidas alcoólicas, teria ocorrido um atrito entre os ocupantes, resultando em uma suposta agressão.

Na tentativa de escapar da situação de conflito, a vítima buscou sair pela janela de um dos blocos, tentando saltar pela parte externa – como recuos, marquises e vãos entre as torres do edifício. Sob possível efeito de álcool e desorientado, o homem acabou se desequilibrando e caiu do segundo andar.

Na queda de aproximadamente três metros, o homem ficou preso entre os pavimentos, sem conseguir sair sozinho e apresentando fortes dores e suspeita de fratura em um dos pés.

Resgate

Os bombeiros foram acionados para o salvamento no local. Os militares subiram até onde a vítima estava e realizaram os procedimentos iniciais de atendimento pré-hospitalar, imobilizando o membro lesionado.

Em seguida, os bombeiros executaram técnicas de rapel e o resgate seguro do segundo para o primeiro pavimento, até conduzir a vítima em segurança ao solo.

Após o resgate, o homem foi encaminhado por equipes de socorro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Roberto Cordeiro para avaliação médica. Uma viatura da Polícia Militar também compareceu ao local para o registro da ocorrência e apuração do desentendimento entre os moradores.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro