BH terá mais chuva nesta quinta (5/11)? Confira o alerta

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A chuva não dá trégua em Belo Horizonte e um novo alerta prevê novos temporais até as 8h desta sexta-feira (6/11).

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O aviso meteorológico emitido pela Defesa Civil municipal indica pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 50 km/h, aumentando a preocupação com alagamentos e ocorrências provocadas pelo mau tempo.

Durante os períodos de chuva intensa, o órgão orienta evitar ruas sujeitas a alagamentos e não trafegar próximo a córregos e ribeirões. Também é importante não atravessar vias inundadas nem permitir que crianças brinquem em enxurradas.

Atenção durante a chuva

Outra recomendação é não estacionar veículos ou procurar abrigo debaixo de árvores. Moradores de áreas de encostas e morros também devem ficar atentos a possíveis sinais de deslizamentos.

Em caso de raios, é importante evitar áreas abertas e não utilizar equipamentos elétricos. Se houver cabos de energia rompidos, ninguém deve se aproximar. A ocorrência deve ser comunicada à Cemig, pelo 116, ou à Defesa Civil, pelo 199.

Como receber os alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber avisos meteorológicos pelo canal público da Defesa Civil no WhatsApp.

Outra opção é o serviço gratuito de SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP da rua para o número 40199. Os alertas também são divulgados pelo Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram, identificado como defesacivilbh.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice