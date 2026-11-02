Chuva volta a alagar ruas em obras no Bairro Tirol, no Barreiro

Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

A chuva forte que atingiu Belo Horizonte na noite desta segunda-feira (2/11), feriado de Finados, voltou a prejudicar a circulação de moradores do Bairro Tirol, na Região do Barreiro. A Rua José Moreira ficou novamente tomada por buracos e pontos de alagamento. O problema também foi registrado no domingo (1/11), após as precipitações comprometerem trechos da via.



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As ruas do bairro passam por obras de drenagem executadas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e ainda não receberam pavimentação. Sem o asfalto, a água da chuva se acumula nas vias, que ficam completamente alagadas durante os temporais. A situação também favorece o surgimento de buracos e o desgaste do solo, dificultando o deslocamento de quem vive ou precisa passar pela região.



O problema voltou a ocorrer em meio ao alerta emitido pela Defesa Civil municipal às 18h50 desta segunda-feira. O órgão informou sobre a possibilidade de chuvas intensas, com risco de enxurradas e alagamentos nas próximas horas na Regional Barreiro.



O problema voltou a ocorrer em meio ao alerta emitido pela Defesa Civil municipal às 18h50 desta segunda-feira Gladyston Rodrigues/EM/DA.Press

O aviso meteorológico prevê pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 60 km/h até as 8h de terça-feira (3/11).



A Defesa Civil orienta que a população evite transitar por ruas sujeitas a alagamentos e não tente atravessar trechos inundados. Também recomenda distância de córregos e ribeirões durante as chuvas mais fortes, além de atenção redobrada em áreas de encostas e morros.



Em caso de raios, a orientação é não permanecer em espaços abertos nem utilizar equipamentos elétricos. O órgão também alerta para que ninguém se aproxime de cabos de energia rompidos. Nessas situações, os moradores devem acionar a Cemig, pelo telefone 116, ou a Defesa Civil, pelo 199.



Como receber alertas



Moradores de Belo Horizonte podem receber avisos sobre chuvas fortes, granizo, vendavais, alagamentos e risco de deslizamentos pelo canal público da Defesa Civil no WhatsApp (acesse aqui).



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Outra opção é o serviço gratuito de SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP da rua para o número 40199. Os alertas também são divulgados nos perfis oficiais da Defesa Civil no Instagram, Facebook e X, além do canal público no Telegram (@defesacivilbh).