Granizo atinge bairros da Região Oeste de BH durante temporal

Moradores de diferentes bairros da Região Oeste e Nordeste de Belo Horizonte registraram chuva de granizo na noite desta segunda-feira (2/11). A precipitação veio acompanhada de instabilidade e levou a Defesa Civil municipal a emitir um alerta, às 19h18, para o risco de enxurradas e alagamentos na regional nas horas seguintes.



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O aviso recomenda que a população redobre a atenção diante da possibilidade de intensificação da chuva. A previsão da Defesa Civil é de pancadas acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 60 km/h até as 8h de terça-feira (3/11).



Entre as principais orientações está evitar ruas sujeitas a alagamentos e áreas próximas a córregos e ribeirões durante períodos de chuva intensa. A Defesa Civil também alerta para que pedestres não tentem atravessar vias inundadas e que crianças não brinquem em enxurradas.



Outra recomendação é não se abrigar nem estacionar veículos debaixo de árvores, além de manter distância de encostas e morros em situações de risco. Em caso de raios, a orientação é evitar áreas abertas e não utilizar equipamentos elétricos.



A população também deve ficar atenta a sinais de possíveis deslizamentos, como rachaduras nas paredes, fendas, depressões ou surgimento de minas d'água no terreno. Caso algum desses sinais seja identificado, a Defesa Civil deve ser acionada imediatamente.



Em situações de cabos elétricos rompidos, ninguém deve se aproximar dos fios. A orientação é comunicar a Cemig, pelo telefone 116, ou a Defesa Civil, pelo número 199.



Como receber os alertas



Os moradores de Belo Horizonte podem acompanhar os avisos meteorológicos e as recomendações da Defesa Civil por diferentes canais. Um deles é o canal público do WhatsApp (acesse aqui).

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Também é possível receber alertas gratuitos por SMS. Para isso, basta enviar o CEP da rua onde mora para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será encaminhada após o cadastro.

As informações também são divulgadas nos perfis oficiais da Defesa Civil no Instagram, Facebook e X, além do canal público no Telegram, identificado como defesacivilbh.