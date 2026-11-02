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PMs atiram em pitbulls para salvar idoso de ataque em MG; veja vídeo

Ataque foi registrado pela câmera corporal de um policial militar. Vítima ficou ferida e agradeceu aos agentes que intervieram

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/11/2026 15:27

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Vídeo mostra dois pitbulls atacando idoso de 65 anos em MG
Vídeo mostra dois pitbulls atacando idoso de 65 anos em MG crédito: TV Alterosa/Reprodução

Um idoso de 65 anos, conhecido como “Ratinho da Farmácia”, foi atacado por dois cães da raça pitbull na tarde desse domingo (1º/11), em São Gonçalo do Pará, no Centro-Oeste de Minas. Policiais militares que patrulhavam a região presenciaram o ataque e atiraram contra os animais para salvar a vítima.

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A ação foi registrada pela câmera corporal de um dos militares, que mostra a intervenção dos policiais durante o ataque. (Vídeo no final da matéria)

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes realizavam patrulhamento quando avistaram os dois cães atacando o idoso. Diante da situação, os militares reagiram e efetuaram disparos contra os animais.

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Ainda conforme a PM, os pitbulls já teriam atacado outras pessoas. Os policiais localizaram os animais e os abateram, alegando a necessidade de evitar novos ataques.

As imagens mostram que o idoso sofreu diversos ferimentos.

'Deus foi misericordioso comigo', diz idoso

Depois do ataque, a vítima agradeceu a atuação dos policiais militares e afirmou que a intervenção foi fundamental para salvar sua vida.

“Deus foi misericordioso comigo e vieram dois policiais, a quem tenho muito que agradecer. Porque, se não fossem eles, uma hora dessas não sei o que seria”, relatou.

O idoso também comentou as críticas feitas à conduta dos militares por terem atirado contra os animais. "Era os cães ou um ser humano", afirma.

Tutora dos animais foi presa

A Polícia Militar informou que a responsável pelos dois pitbulls foi localizada e presa.

Ela foi encaminhada à Polícia Civil. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde atualizado do idoso nem sobre a situação judicial da tutora dos animais.

Com informações da TV Alterosa

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